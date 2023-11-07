В Киевской области слышны взрывы: что известно
В Броварах Киевской области очевидцы около 13:12 слышали громкий взрыв, несмотря на то, что не было объявления воздушной тревоги.
Незадолго до этого в Киевской областной военной администрации предупредили, что в Вышгородском районе может быть громко из-за работы саперов, уничтожающих взрывоопасные предметы.
— Сохраняйте спокойствие – работы плановые, – успокоили в ОВА.
В Киевской области продолжается разминирование территорий, несчастные случаи с подрывом людей на минах не единичны.
В частности, месяц назад в селе Макаров на противотанковой мине, оставленной российскими оккупантами, подорвалась аварийная бригада ремонта электросетей.
Один из троих электриков получил тяжелые ранения.
Полномасштабная война в Украине длится уже 622-е сутки.
Узнать, где сейчас в Украине объявлена тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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