В Киевской области слышны взрывы: что известно

В Броварах Киевской области очевидцы около 13:12 слышали громкий взрыв, несмотря на то, что не было объявления воздушной тревоги.

Незадолго до этого в Киевской областной военной администрации предупредили, что в Вышгородском районе может быть громко из-за работы саперов, уничтожающих взрывоопасные предметы.

— Сохраняйте спокойствие – работы плановые, – успокоили в ОВА.

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В Киевской области продолжается разминирование территорий, несчастные случаи с подрывом людей на минах не единичны.

В частности, месяц назад в селе Макаров на противотанковой мине, оставленной российскими оккупантами, подорвалась аварийная бригада ремонта электросетей.

Один из троих электриков получил тяжелые ранения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 622-е сутки.

Узнать, где сейчас в Украине объявлена тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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