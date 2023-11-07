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Валентина Летяк, редактор ленты

В Киевской области слышны взрывы: что известно

вибух
Фото: Getty Images

В Броварах Киевской области очевидцы около 13:12 слышали громкий взрыв, несмотря на то, что не было объявления воздушной тревоги.

Незадолго до этого в Киевской областной военной администрации предупредили, что в Вышгородском районе может быть громко из-за работы саперов, уничтожающих взрывоопасные предметы.

— Сохраняйте спокойствие – работы плановые, – успокоили в ОВА.

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В Киевской области продолжается разминирование территорий, несчастные случаи с подрывом людей на минах не единичны.

В частности, месяц назад в селе Макаров на противотанковой мине, оставленной российскими оккупантами, подорвалась аварийная бригада ремонта электросетей.

Один из троих электриков получил тяжелые ранения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 622-е сутки.

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Узнать, где сейчас в Украине объявлена тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Бровары, Взрыв, Вишгород, Киевская область, сапери
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