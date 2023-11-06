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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Командира 128 бригади відсторонено, ситуацію розслідують похвилинно – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Командира 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, частина выйськових з якоъ загинули внаслідок російського ракетного удару Іскандер-М по Запорізькій області, відсторонили від займаної посади.

Про це заявив у вечірньому відеозверненні за 6 листопада 2023 року президент України Володимир Зеленський.

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– Провів засідання Ставки. Перше питання – це трагедія з воїнами нашої 128 окремої гірсько-штурмової бригади. Доповідали військові, міністр оборони, керівник Служби безпеки України. Конкретика – що вже вдалося зʼясувати з обставин трагедії, чиї накази створили умови, щоб трагедія сталася. Доповідав, зокрема, головний інспектор Міноборони Воронченко. Командира бригади відсторонено на час слідства. Уся ситуація розбирається похвилинно.

За словами президента, буде встановлено, хто конкретно порушив правила щодо безпеки людей у районі доступу аеророзвідки ворога. Жодного уникнення відповідальності, стверджує Зеленський.

– Я очікую від усіх відповідних структур та органів влади конкретних відповідей щодо завдань, які обʼєктивно є перед нашою державою зараз. Це стосується і того, щоб ніколи більше не повторилися трагедії, як з воїнами 128 бригади. І тих змін, яких очікують солдати та командири, особливо хлопці, які були мобілізовані. Нарешті мають припинитися хвилі з будь-якими речами, які розколюють політично, – наголосив глава держави.

На Запорізькому напрямку 3 листопада армія РФ вдарила балістичною ракетою Іскандер-М по особовому складу 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. У ЗСУ підтвердили інформацію про загибель 19 військових.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Закарпатська область, Запорізька область, Смерть, українські військові
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