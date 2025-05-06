Масований обстріл Харкова: 20 ударів дронами за дві години, четверо постраждалих
20 ударів дронами зафіксовано під час двогодинного обстрілу Харкова 6 травня.
Оновлено о 06:47.
Обстріл Харкова 6 травня: що відомо
Обстріл Харкова почався орієнтовно о пів на четверту ночі 6 травня.
Вибухи в місті не вщухали до о пів на шосту ранку.
За словами міського голови Харкова Ігоря Терехова, за цей час у місті було 20 ударів.
Прильоти зафіксовані на восьми локаціях у чотирьох районах Харкова – Шевченківському, Київському, Холодногірському та Індустріальному.
Зокрема, після останнього удару ворожого безпілотника вирує пожежа на одному з найбільших ринків міста.
Гострої реакції на стрес зазнали 44-річний, 59-річний, 71-річний чоловіки та 52-річна жінка.
У Шевченківському районі від уламків БпЛА типу Shahed спалахнув дах та кімната приватного житлового будинку на площі 100 кв. м.
У Холодногірському районі після падіння одного дрона палає автомобіль.
Другий безпілотник влучив у землю. Пошкоджено житловий будинок.
У Київському районі горить ресторан.
В Індустріальному районі вибуховою хвилею та уламками після падіння дрона пошкоджено автомобіль. Сталося займання.
Наслідки ударів зараз ліквідовують оперативні служби.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 168-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Ігор Терехов, Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов