Головні події ночі 6 травня: масована атака на Харків та вибухи на Одещині

Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 146 бойових зіткнень. Найважча ситуація залишається на Покровському, Лиманському, Новопавлівському та Курському напрямках. За вчора росіяни завдали одного ракетного та 65 авіаційних ударів, застосувавши при цьому дві ракети та 138 КАБів. Крім того, ворог здійснив понад 4200 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Атака дронів на Харків

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто дві години перебувало під масованою атакою ворожих ударних дронів. За цей час зафіксовано 20 влучень по місту. Під ударами були чотири райони Харкова – Шевченківський, Київський, Холодногірський та Індустріальний.

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Наразі відомо про двох постраждалих.

На одному з найбільших ринків міста сталася пожежа.

Атака дронів на Одеський район

Пізно ввечері росіяни запустили ударні дрони по Одесі на області. За інформацією мера Геннадія Труханова, серія вибухів прогриміла в Одесі.

Через ворожі удари по Одеському району пошкоджено низку об’єктів цивільної інфраструктури, серед яких – приватні житлові будинки. У місцях влучень спалахнули пожежі. За даними Одеської ОДА, в одному з будинків знайдено тіло загиблої людини.

Вибухи на Дніпропетровщині

Вночі росіяни обстріляли з артилерії Мирівську громаду Нікопольського району. Вранці ворог вдарив по Марганецькій громаді безпілотником. На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.

Ввечері росіяни вдарили FPV-дроном по Нікополю, у місті пошкоджені ще два приватні будинки.

Також цієї ночі російська армія атакувала КАБами Новопавлівську громаду Синельниківського району. Пошкоджена інфраструктура, люди не постраждали. Ворог вдарив по району і вранці – по підприємству в Іларіонівській громаді.

Росіяни стягують до Сибіру бомбардувальники Ту-95

Росіяни стягують на військовий аеродром Біла в Іркутській області свої стратегічні бомбардувальники Ту-95, які використовує для атак на Україну. Про це заявив OSINT-аналітик MT Anderson у соцмережі Х, який оприлюднив відповідні супутникові знімки.

Аналітик оприлюднив супутникові кадри, де видно дев’ять бомбардувальників Ту-95 на пероні, один з яких приземлився нещодавно.

Питання українських біженців в ЄС

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що питання того, що чекає на українських біженців у країнах Європейського Союзу після березня 2026 року можуть розв’язати на засіданні міністрів внутрішніх справ ЄС, яке відбудеться у червні.

За його словами, все залежатиме від подальшого розвитку ситуації, але вже зараз потрібно думати про те, що робити після березня 2026 року.

Атака дронів на Москву

За даними Telegram-каналу Astra, 19 безпілотників збили в Підмосков’ї. Усі вони летіли на Москву, постраждалих немає, зазначає мер Москви Сергій Собянін. Уламки одного з дрона влучили у житловий будинок на Каширському шосе в Москві, повідомляють місцеві жителі.

Щонайменше 10 літаків, що летіли до Москви з інших міст, спрямували на посадку в аеропорти Нижнього Новгорода і Санкт-Петербурга.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 168-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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