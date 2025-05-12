У столиці Лівії спалахнули сутички, чути вибухи та інтенсивну стрілянину

У столиці Лівії Триполі спалахнули сутички, місцеві жителі чули вибухи та інтенсивну стрілянину.

Сутички в столиці Лівії – що відбувається

Місцевий департамент медичної допомоги закликав усіх жителів Триполі в жодному разі не виходити з дому заради власної безпеки, пише Al-Wasat.

Видання повідомляє, що роботу міжнародного аеропорту Мітіга призупинено, а рейси перенаправлено в місто Місурата.

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Стверджується, що це частина запобіжних заходів для уникнення будь-яких потенційних надзвичайних подій у сфері безпеки або напруженості в регіоні.

Жителі Триполі заявили коресподентам, що чули звуки сильної стрілянини в районах Айн-Зара та Салах-аль-Дін (на околицях столиці Лівії).

Місцеві журналісти припускають, що причиною зіткнень могло стати вбивство високопоставленого чиновника уряду національної єдності Абдула Гані аль-Кіклі, відомого як Геніва.

Нещодавно віцепрем’єр-міністр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Росія почала активно переміщати військові підрозділи з Сирії до Лівії, щоб посилити політичний і військовий вплив на країни Південної Європи, особливо Італію та Грецію.

Джерело: Al-Wasat

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