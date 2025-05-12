ЄС розглядає санкції проти Північного потоку-2, якщо РФ не погодиться на 30-денне перемир’я

Європейська комісія розглядає можливість запровадження санкцій проти Північного потоку-2, якщо російський диктатор Володимир Путін не погодиться на безумовне 30-денне припинення вогню.

Про це заявила речниця Європейської комісії Паула Пінью під час брифінгу в Брюсселі, відповідаючи на питання про можливі наслідки відмови Росії припинити вогонь після 12 травня.

Єврокомісія може запровадити санкції проти Північного потоку-2

– Президентка Єврокомісії Урусула фон дер Ляєн під час відеоконференції з Коаліцією рішучих поставила питання про можливість запровадження санкцій проти консорціуму Північний потік-2. Це один з варіантів, – стверджує Пінью.

За словами речниці Єврокомісії, Північний потік-2 зараз не працює. Проте вона звернула увагу, що ніхто не знає, яким шляхом Росія може піти далі.

Зараз дивляться

На її думку, запровадження санкцій проти будь-кого, хто пов’язаний з консорціумом Північний потік-2, стане чітким сигналом.

Проєкт Північний потік-2 повністю належить російському Газпрому. Компанія відповідала за завершення будівництва газопроводу по дну Балтійського моря, який з’єднує Росію та Німеччину.

Крім цього, Газпром був оператором магістральної лінії, але через повномасштабну вторгнення Росії в Україну в 2022 році трубопровід так і не був запущений.

Джерело: Polsat News

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