Випитував інформацію у знайомого військового: на Черкащині затримали агента РФ

Контррозвідка Служби безпеки викрила 36-річного жителя Черкас, завербованого російською спецслужбою.

Затримання агента РФ на Черкащині: що відомо

За даними правоохоронців, 36-річного жителя Черкас російська спецслужба завербувала через Telegram-канали.

Заради грошової винагороди зловмисник збирав закриту інформацію про кількість особового складу на одному з військових об’єктів для коригування ворожих ударів на території області.

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Зокрема, службову “флешку” з інформацією про один із військових об’єктів регіону фігурант отримав, використавши “втемну” свого знайомого військового.

Крім того, чоловік шпигував за мобільними вогневими групами протиповітряної оборони та звітував окупантам про наслідки російських ударів.

Задля конспірації зловмисник видаляв месенджер та писав кураторам із кількох акаунтів.

Попри всі застережні заходи, фігуранта викрили, коли він готувався надіслати черговий звіт із розвідувальною інформацією.

Під час обшуків у агента РФ вилучили телефон із доказами роботи на ворога.

Чоловікові вже повідомили про підозру за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України) та взяли під варту.

За скоєне йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 177-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : Офіс генпрокурора

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