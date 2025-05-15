Выпытывал информацию у знакомого военного: в Черкасской области задержали агента РФ

Контрразведка Службы безопасности разоблачила 36-летнего жителя Черкасс, завербованного российской спецслужбой.

Задержание агента РФ в Черкасской области: что известно

По данным правоохранителей, 36-летнего жителя Черкасс российская спецслужба завербовала через Telegram-каналы.

Ради денежного вознаграждения злоумышленник собирал закрытую информацию о количестве личного состава на одном из военных объектов для корректировки вражеских ударов по территории области.

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В частности, служебную “флешку” с информацией об одном из военных объектов региона фигурант получил, использовав “втемную” своего знакомого военного.

Кроме того, мужчина шпионил за мобильными огневыми группами противовоздушной обороны и отчитывался оккупантам о последствиях российских ударов.

Для конспирации злоумышленник удалял мессенджер и писал кураторам с нескольких аккаунтов.

Несмотря на все меры предосторожности, фигуранта разоблачили, когда он готовился отправить очередной отчет с разведывательной информацией.

Во время обысков у агента РФ изъяли телефон с доказательствами работы на врага.

Мужчине уже сообщили о подозрении по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины) и взяли под стражу.

За совершенное ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 177-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : Офис генпрокурора

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