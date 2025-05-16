Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Вибухи поблизу Черкас: РФ продовжує атакувати дронами
Вибухи поблизу Черкас 16 травня пролунали близько сьомої ранку.
Вибухи поблизу Черкас 16 травня: що відомо
Вибухи поблизу Черкас 16 травня прогриміли орієнтовно о 06:55.
За даними моніторингових каналів, ворожий дрон фіксувався в Золотоніському районі.
Зараз дивляться
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 178-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.