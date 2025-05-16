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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Вибухи поблизу Черкас: РФ продовжує атакувати дронами

дрони Шахед
Фото: Getty Images

Вибухи поблизу Черкас 16 травня пролунали близько сьомої ранку.

Вибухи поблизу Черкас 16 травня: що відомо

Вибухи поблизу Черкас 16 травня прогриміли орієнтовно о 06:55.

За даними моніторингових каналів, ворожий дрон фіксувався в Золотоніському районі.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 178-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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