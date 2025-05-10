На Харківщині поліція розслідує побиття чоловіка працівниками ТЦК: що відомо
Поліція відкрила провадження за фактом завдання тілесних ушкоджень чоловікові працівниками ТЦК в Індустріальному районі Харківської області.
Про це повідомляють поліція Харківської області та Харківський ОТЦК та СП.
– 9 травня до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 надійшло повідомлення про те, що в приміщенні ТЦК незаконно утримують 49-річного чоловіка. Також заявник повідомив, що його братові нанесли тілесні ушкодження під час словесного конфлікту, – йдеться у повідомленні поліції.
Зазначається, що постраждалого доставили до лікарні. Після чого він написав заяву в поліцію щодо завдання йому тілесних ушкоджень чоловіками у військовій формі.
За даним фактом слідчими відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Продовжується досудоме розслідування.
Що кажуть у Харківському ОТЦК та СП щодо побиття чоловіка
У відомстві зазначили, що у соціальних мережах оприлюднене відео в коментарях до якого йдеться про побиття військовослужбовцями Немишлянського ТЦК колишнього військового.
– Попередньо встановлено, що конфлікт розпочався через взаємне непорозуміння. Водночас, керівництво і особовий склад Харківського ОТЦК засуджує дії військовослужбовця, який вступив в суперечку, яка перейшла у фізичний конфлікт, – зауважують у Харківському ОТЦК та СП.
У ТЦК проінформували, що за даним фактом призначено службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті відповідні заходи, а винні будуть притягнуті до справедливої відповідальності.