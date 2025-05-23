Стрілянина в Дніпровському районі Києва: жінка вистрілила в бік будинку і зникла

23 травня в Дніпровському районі Києва біля житлового будинку пролунали постріли. Правоохоронці з’ясовують подробиці події.

Про це повідомили в поліції Києва.

У Києві жінка відкрила стрілянину поруч із багатоповерхівкою

Правоохоронці дізналися про інцидент після того, як у столичних Telegram-каналах з’явилося відео.

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На кадрах видно, як у дворі багатоповерхівки стоїть жінка. Спочатку вона дістає зброю, але швидко ховає її, помітивши перехожу. Коли перехожа проходить повз, жінка знову бере пістолет, стріляє в бік будинку, потім піднімає гільзу і спокійно залишає місце події.

На місці зараз працює слідчо-оперативна група. Поліцейські з’ясовують усі обставини та намагаються встановити особу жінки, яка стріляла. Також вирішується, за якою статтею кваліфікувати цей випадок.

До слова, нещодавно в одному з готелів Святошинського району Києва 26-річний нетверезий чоловік влаштував стрілянину. Правоохоронці змогли оперативно затримати стрільця. На щастя, ніхто не постраждав.

Джерело : Нацполіція

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