Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Пережила Голодомор, Другу світову та радянщину – померла мовознавиця Марія Плющ
Хто покинув МастерШеф 15 в 12-му випуску після стрибка в минуле
Під час відбиття ворожої атаки з F-16 було втрачено звʼязок: пілот катапультувався
Статті
Універсальні воїни: що відомо про морську піхоту України та її участь у війні з РФ
Ставки букмекерів на Євробачення 2025: на якому місці Україна після фіналу
Вікторія Васьковська, редакторка сайту
2 хв.

Стрілянина в Дніпровському районі Києва: жінка вистрілила в бік будинку і зникла

жінка відкрила стрілянину поруч із багатоповерхівкою
Фото: Нацполіція

23 травня в Дніпровському районі Києва біля житлового будинку пролунали постріли. Правоохоронці з’ясовують подробиці події.

Про це повідомили в поліції Києва.

У Києві жінка відкрила стрілянину поруч із багатоповерхівкою

Правоохоронці дізналися про інцидент після того, як у столичних Telegram-каналах з’явилося відео.

Зараз дивляться

На кадрах видно, як у дворі багатоповерхівки стоїть жінка. Спочатку вона дістає зброю, але швидко ховає її, помітивши перехожу. Коли перехожа проходить повз, жінка знову бере пістолет, стріляє в бік будинку, потім піднімає гільзу і спокійно залишає місце події.

На місці зараз працює слідчо-оперативна група. Поліцейські з’ясовують усі обставини та намагаються встановити особу жінки, яка стріляла. Також вирішується, за якою статтею кваліфікувати цей випадок.

До слова, нещодавно в одному з готелів Святошинського району Києва 26-річний нетверезий чоловік влаштував стрілянину. Правоохоронці змогли оперативно затримати стрільця. На щастя, ніхто не постраждав.

Читайте також
Стрілянина біля Києва: у Софіївській Борщагівці чоловік відкрив вогонь по людях
задержан стрелок

Джерело: Нацполіція
Київ, Нацполіція, Поліція, Стрілянина
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь