Стрілянина біля Києва: у Софіївській Борщагівці чоловік відкрив вогонь по людях
У четвер, 8 травня, у Софіївській Борщагівці, що біля Києва, сталася стрілянина, унаслідок якої загинули кілька людей.
Про це повідомила поліція Київської області.
Стрілянина в Софіївській Борщагівці: що відомо
У поліції повідомили, що о 15:22 надійшло повідомлення про стрілянину в селі Софіївська Борщагівка, де чоловік відкрив вогонь по людях.
Точна кількість загиблих не повідомляється.
– Наразі на місці події працюють усі екстрені служби, – повідомили в поліції.
За попередньою інформацією ЗМІ, стрілець сам здався поліції. У селі Софіївська Борщагівка він розстріляв кількох людей з автомата.
Тим часом у соціальних мережах поширилося відео з місця події.
Нагадаємо, минулого місяця в Києві сталася стрілянина, під час якої поранили чоловіка. Його знайшли у Святошинському районі столиці близько 08:50, після чого госпіталізували.
Тоді на місце виїхали правоохоронці та медики. Було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 ККУ (замах на умисне вбивство).
Фото: Скриншот