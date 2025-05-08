Стрілянина біля Києва: у Софіївській Борщагівці чоловік відкрив вогонь по людях

У четвер, 8 травня, у Софіївській Борщагівці, що біля Києва, сталася стрілянина, унаслідок якої загинули кілька людей.

Про це повідомила поліція Київської області.

Стрілянина в Софіївській Борщагівці: що відомо

У поліції повідомили, що о 15:22 надійшло повідомлення про стрілянину в селі Софіївська Борщагівка, де чоловік відкрив вогонь по людях.

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Точна кількість загиблих не повідомляється.

– Наразі на місці події працюють усі екстрені служби, – повідомили в поліції.

За попередньою інформацією ЗМІ, стрілець сам здався поліції. У селі Софіївська Борщагівка він розстріляв кількох людей з автомата.

Тим часом у соціальних мережах поширилося відео з місця події.

Нагадаємо, минулого місяця в Києві сталася стрілянина, під час якої поранили чоловіка. Його знайшли у Святошинському районі столиці близько 08:50, після чого госпіталізували.

Тоді на місце виїхали правоохоронці та медики. Було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 ККУ (замах на умисне вбивство).

Фото: Скриншот

Джерело : Нацполіція

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