Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Субсидії в Україні: що чекає на українців з 1 травня
Зеленський – гостям на параді у РФ 9 травня: Ми не даватимемо вам жодних гарантій
Наступник Папи Франциска: названо основних претендентів на Святий Престол
Статті
Головна роль на полі бою: як змінилась українська піхота та чого потребує для більшої ефективності
Пояснюємо
Біль та трагедія українського народу: як відзначати День пам’яті та перемоги над нацизмом
Вікторія Васьковська, редакторка сайту

Стрілянина біля Києва: у Софіївській Борщагівці чоловік відкрив вогонь по людях

стрілянина під Києвом

У четвер, 8 травня, у Софіївській Борщагівці, що біля Києва, сталася стрілянина, унаслідок якої загинули кілька людей.

Про це повідомила поліція Київської області.

Стрілянина в Софіївській Борщагівці: що відомо

У поліції повідомили, що о 15:22 надійшло повідомлення про стрілянину в селі Софіївська Борщагівка, де чоловік відкрив вогонь по людях.

Зараз дивляться

Точна кількість загиблих не повідомляється.

– Наразі на місці події працюють усі екстрені служби, – повідомили в поліції.

За попередньою інформацією ЗМІ, стрілець сам здався поліції. У селі Софіївська Борщагівка він розстріляв кількох людей з автомата.

Тим часом у соціальних мережах поширилося відео з місця події.

Нагадаємо, минулого місяця в Києві сталася стрілянина, під час якої поранили чоловіка. Його знайшли у Святошинському районі столиці близько 08:50, після чого госпіталізували.

Тоді на місце виїхали правоохоронці та медики. Було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 ККУ (замах на умисне вбивство).

Читайте також
Стрілянина в Миколаєві: нетверезий чоловік відкрив вогонь після зауваження на його адресу
Затриманий стрілець у Миколаєві 27 квітня 2025

Фото: Скриншот

Джерело: Нацполіція
Борщагівка, Київська область, Стрілянина
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь