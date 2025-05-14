Стрілянина в одному з готелів Києва: поліція затримала зловмисника

26-річний нетверезий чоловік влаштував стрілянину в одному з готелів Святошинського району Києва вранці 14 травня. Стрільця затримали, ніхто не постраждав.

Оновлено о 10:39

Стрілянина в готелі у Святошинському районі Києва: що відомо

Столична поліція отримала повідомлення про стрілянину в готелі сьогодні близько 07:30.

На місце події терміново виїхали наряди правоохоронців та ввели спеціальну поліцейську операцію.

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Стрільця вдалося оперативно затримати.

На щастя, ніхто не постраждав.

Працівники поліції продовжують працювати на місці, зʼясовуються всі обставини.

Що відомо про стрільця

Зловмисником, який вчинив стрілянину в готелі у Святошинському районі Києва, виявився 26-річний нетверезий мешканець закладу.

Це житель Хмельницької області, який близько тижня тому приїхав до столиці по роботі та поселився до готелю.

Перебуваючи у номері в стані алкогольного сп’яніння, чоловік здійснив декілька пострілів з вогнепальної зброї.

Зброю вилучено та скеровано для проведення експертизи.

Відкрито провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство).

Стрілку загрожує до семи років ув’язнення.

8 травня у Софіївській Борщагівці під Києвом сталася стрілянина, унаслідок якої загинули дві людини.

За даними поліції, 63-річний чоловік застрелив військового та його його тещу.

Вони з’ясували, що між ними виник конфлікт нібито через додаткову оплату, яку військовий вимагав за продану зброю.

Джерело : Нацполіція

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