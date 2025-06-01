РФ ударила дронами по Одещині: пошкоджені будинки та база відпочинку

Вибухи на Одещині пролунали вночі 1 червня під час масованої комбінованої атаки на Україну.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Вибухи на Одещині 1 червня: що відомо

За його словами, свої ударні дрони ворог спрямував на Білгород-Дністровський район.

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Внаслідок удару пошкоджено приватні домівки і корпус бази відпочинку, там спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. На щастя, людей не зачепило.

– Усі уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини, – наголосив Олег Кіпер.

Сьогодні вночі під атаками ворожих дронів опинилася низка областей, зокрема Київська, Харківська, Запорізька.

Так, на Київщині у Білоцерківському районі внаслідок комбінованого удару вибухами пошкоджено 10 приватних будинків. У них вибиті вікна, посічені фасади та пошкоджені покрівлі.

Також масованої атаки дронів зазнало й Запоріжжя. Через російську атаку поранення дістали троє людей: дві жінки та чоловік.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 194-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА

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