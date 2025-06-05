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Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
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Відкриті пляжі Одеси 2025: які місця вже готують до прийому туристів

Відкриті пляжі Одеси 2025
Фото: Pexels

Попри воєнний стан, Одеса готується до початку курортного сезону 2025 року. Як і торік, рішення щодо відкриття пляжів ухвалює Одеська обласна військова адміністрація після перевірки територій на безпечність.

Які пляжі можуть запрацювати, чи можна купатися в Одесі в 2025 році та які зони доступні для відпочинку – далі в матеріалі.

Пляжний сезон в Одесі 2025 – підготовка

Перед початком сезону на пляжах Одеси та області тривала активна підготовка: водолази обстежували акваторію, облаштовували укриття та встановлювали спостережно-рятувальні пости.

Зараз дивляться

Особливу увагу приділено наявності безпечного проходу, огорож на воді та можливості швидко евакуювати відпочивальників у разі тривоги. Перевірку проводять ДСНС, поліція та представники місцевої влади.

Нагадаємо, що у 2024 році з 20 підготовлених пляжів відкрили лише 10.

Відкриті пляжі Одеси 2025: які локації готують

Станом на початок червня перевірки тривають, але вже відомо, що до відкриття готують найбільш популярні пляжі Одеси – від Ланжерона до 16-ї станції Великого Фонтану.

  • Калетон – пляж із м’яким піщаним дном, обладнаний для людей з інвалідністю.
  • Інклюзивний пляж на 11-й станції Фонтану – після капремонту має отримати сучасну доступну інфраструктуру до кінця червня.
  • Аркадія, Ітака, Ібіца, Паблік, Red Line – центри пляжного дозвілля, розваг і нічного життя.
  • True Man Sun of a Beach – для шанувальників фестивальної атмосфери.
  • Гранде Петтине – готельний пляж з огорожею у морі від медуз (лише для гостей готелю).
  • Золотий берег – один із найвідоміших пляжів на 16-й станції Фонтану.

У місті також функціонують комунальні зони, як-от Ланжерон, Відрада, Дельфін, Чкаловський, Лузанівка та Чорноморка. У кожному з районів працюють рятувальні пости, частина пляжів облаштована укриттями, доступні медпункти й техніка.

Чи можна купатися в Одесі у 2025 році

Рішення щодо відкриття кожного конкретного пляжу ухвалюється окремо після відповідної інспекції. У 2024 році купальний сезон в Одесі розпочався 8 червня, у 2025 році він може розпочатися пізніше у зв’язку з безпековою ситуацією. Водночас підготовка до сезону стартувала ще в березні.

Офіційний перелік пляжів, які відкриють цього літа, буде оприлюднений після завершення перевірок.

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