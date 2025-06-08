Зеленський закликав реагувати на сигнали тривоги цими днями

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян із важливим попередженням – у найближчі дні слід обов’язково реагувати на сигнали повітряної тривоги. Про це глава держави заявив у своєму вечірньому зверненні.

Зеленський закликав українців зважати на повітряну тривогу

– Дякую всім, хто б’ється заради України, хто працює заради нашої держави і заради наших людей. Обов’язково цими днями зважаємо на сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе, будь ласка, – наголосив президент.

Нагадуємо, у неділю, 1 червня, Служба безпеки України провела унікальну операцію зі знищення стратегічних бомбардувальників Росії. За допомогою безпілотників були атаковані чотири військові бази: Олєнья, Іваново, Дягілєво та Бєлая.

В результаті ударів було уражено 41 літак стратегічної авіації РФ.

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4 червня відбулася спецоперація, спрямована на Кримський міст. Українські сили замінували опори мосту, о 04:44 ранку був активований перший вибуховий пристрій. Вибух сильно пошкодив підводні підпірки опор на рівні дна.

Незабаром після цього президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Після розмови Трамп повідомив, що Путін має намір дати відповідь на українську атаку.

У ніч на 6 червня Росія здійснила масовану атаку дронами та ракетами різних типів по Україні. Пошкодження зафіксували у Києві та інших містах. Харків зазнав найпотужнішого удару за весь час війни. Є загиблі та поранені.

Агентство Reuters повідомило, що, на думку американських чиновників, Росія поки не дала повноцінної відповіді на атаку безпілотників по своїх авіабазах. За словами одного з джерел, Кремль готує масштабний багатовекторний удар, який може відбутися найближчими днями.

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