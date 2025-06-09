Події ночі 9 червня: вибухи в Києві та Дубно, атака на завод у російських Чебоксарах

Головні події ночі 9 червня зосереджені навколо чергової масованої атаки РФ по Україні.

Цього разу, окрім Києва, під комбінованих ударом російських ракет та дронів опинилися Дубно Рівненської області та сам обласний центр.

На гучну ніч скаржилися також у кількох регіона країни-агресора. Наразі відомо про вибухи на оборонному заводі у Чебоксарах (Чуваська Республіка РФ) нібито через атку БпЛА.

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Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 9 червня травня – у добірці Фактів ICTV.

Вибухи в Києві

Вночі 9 червня під час масованої атаки на Україну у Києві лунали вибухи.

Відомо про пошкодження офісної будівлі в Дарницькому районі.

Як повідомили у КМВА, на місці події працюють оперативні служби, з’ясовується ступінь пошкоджень.

Після цього для столиці також була загроза удару балістиними ракетами.

Станом на 05:15 повітряну тривогу у Киві скасовано.

Вибухи в Дубно та Рівному

Основний удар масованої атаки РФ на Україну цієї ночі припав на Дубно та Рівне. Тут лунали численні вибухи, сили ППО працювали по повітряних цілях.

За попередніми даними, у Рівненській області відомо про одного постраждалого.

Повітряні сили ЗСУ попереджали спочатку про рух ракет у бік Дубно, а згодом – кілька груп Шахедів курсом на Дудно та Рівне.

Наразі повітряно ривогу в регіоні вже скасовано.

Атака дронів на Полтавщині

Цієї ночі вибухи лунали і в Полтавській області.

Внаслідок падіння уламків збитого БпЛА пошкоджено лінію електропередач у Миргородському районі, повідомили в ОВА.

Станом на ранок електропостачання відновлено завдяки резервній лінії.

Енергетики продовжать ремонтні роботи.

Вибухи на Черкащині

Вночі у Черкаській області сили ППО працювали по російських дронах – загалом у небі над регіоном знищено 33 безпілотники.

За даними ОВА, обійшлося без травмованих, проте чимало шкоди від уламків.

Зокрема, у Черкаському районі пошкоджено чотири будинки, господарська споруда та автомобіль. Тут також загорівся ліс на площі 2 га, пожежу оперативно ліквідовано.

У Золотоніському районі також є пошкодження чотирьох будинків, господарських споруд, гаража і їдальні на території приватного підприємства.

Атака БпЛА на завод в російських Чебоксарах

Вибухи у ніч проти 9 червня лунали у кількох регіонах, зокрема у місті Чебоксари – столиці Чуваської Республіки, де невідомі дрони атакували оборонне підприємство.

За даними губернатора регіону Олега Нікоєва, АТ ВНДІР (Всеросійський науково-дослідний інститут релебудування), тимчасово призупинило роботу після атаки БпЛА.

Він стверджує, що на його теріторії нібито спади два дрони, жерт і постраждалих немає.

На цьому підприємстві ВПК, зокрема, виготовляються приймачі Комета для російської армії, що захищають російські дрони від засобів РЕБ.

Також цей завод постачає електроніку для ЗРК С-300/400/500, танків Т-90М, Армата, авіації та флоту РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 202-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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