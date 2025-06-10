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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
2 хв.

Нічна атака на Одесу: є загиблий та поранені

атака на Одесу 10 червня

Нічна атака на Одесу 10 червня забрала життя 59-річного чоловіка. Ще щонайменше четверо людей дістали поранення.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Нічна атака сьогодні

Удару зазнали житлові квартали в самому центрі міста. Частина будинків повністю зруйнована, інші мають суттєві пошкодження.

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Постраждалі наразі перебувають під наглядом медиків, які надають їм необхідну допомогу.

Крім того, внаслідок обстрілу повністю знищено адміністративну будівлю станції екстреної медичної допомоги.

атака на Одесу 10 червня

Фото: Олег Кіпер

атака на Одесу 10 червня

Фото: Олег Кіпер

На місці виникла масштабна пожежа, пошкоджено кілька карет “швидкої”. На щастя, серед медичного персоналу жертв немає.

Усі профільні служби продовжують працювати на місці трагедії: рятувальники ліквідовують наслідки атаки, правоохоронці документують воєнний злочин проти цивільного населення.

– Висловлюю щирі співчуття родині загиблого, – наголосив Кіпер.

Також під ворожим ударом російських дронів уночі 10 червня опинився Київ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 202-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Війна в Україні

Фото: Олег Кіпер 

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