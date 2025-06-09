Вбивство українок у Бельгії: 16-річного підозрюваного направили до центру утримання

Посольство України в Бельгії продовжує тримати на особливому контролі резонансну справу, яка стосується вбивства українки та її шестирічної доньки.

Про це повідомили Фактам ICTV в Міністерстві закордонних справ України.

Вбивство українок у Бельгії: що заявили у МЗС

– Посольство України в Бельгії продовжує тримати резонансну справу на особливому контролі. За інформацією бельгійських правоохоронців, син загиблої зізнався у скоєнні подвійного вбивства та навмисному підпалі будинку, – йдеться у повідомленні.

У МЗС розповіли, що підозрюваного направили до одного із закритих центрів тимчасового тримання неповнолітніх за рішенням судді ювенальної юстиції.

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Як стверджується, підлітка забезпечили державним адвокатом.

За інформацією МЗС, українські дипломати надіслали офіційний запит на зустріч консульської посадової особи з затриманим.

Посольство перебуває на постійному контакті з уповноваженим слідчим у справі та компетентними органами, резюмували у Міністерстві закордонних справ України.

Чому 16-річний підліток міг убити матір і сестру

Сам 16-річний син, який зізнався в убивстві матері Лілії та шестирічної сестри Анни, стверджує, що позбавив життя українок через побутові сварки.

Як повідомляє бельгійське нідерландськомовне видання HNL, під час допиту підліток заявляв, що нібито має банальний мотив.

За його словами, це сталося через суперечку, яка нібито стосувалася кишенькових грошей та школи. Але правоохоронці висувають сумніви щодо цієї версії.

Як зазначила прессекретар прокуратури Сара Каллеваерт, ця справа потребує додаткового розслідування. Вона пояснила, що варто дізнатися, що саме відбувалось у голові підлітка.

У виданні посилаються на слова двох свідків, які стверджують, що нібито 16-річний син ще за декілька днів до вбивства матері та сестри говорив про їхню смерть.

Як розповів один зі свідків, коли колега з кафе, в якому працював підліток, побачив новини, то зрозумів, що це було сказано серйозно.

Правоохоронці проводили обшуки у закладі громадського харчування, де працював хлопець.

Наразі він перебуває у закритій установі в Еверберзі, в якій перебуватиме щонайменше 30 днів. Згодом цей термін можуть продовжити.

Крім цього, підліток підлягає огляду в психіатра, а справу щодо вбивства можуть передати до дорослого кримінального суду.

6 червня стало відомо, що у Бельгії вбили двох українок – 46-річну матір і її шестирічну доньку. Їх знайшли мертвими в одному з житлових будинків у місті Хаасроде.

Як повідомлялося, обидві українки загинули від ножових поранень, після чого помешкання навмисно підпалили.

Згодом 16-річний син жінки зізнався, що завдав матері та маленькій сестрі ударів ножем, а потім підпалив будинок. Наразі триває розслідування справи.

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