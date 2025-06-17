Нічна атака на Київ: пошкоджено 4 гуртожитки Київського авіаційного інституту

Внаслідок нічної комбінованої атака на Київ зафіксовано влучання в район 10 гуртожитку КАІ (Київського авіаційного інституту, колишнього Національного авіаційного університету).

Про це повідомила виконувачка обов’язків президента КАІ Ксенія Семенова.

Пошкодження гуртожитків НАУ у Києві

– Приліт уламків у гуртожиток КАІ. Всі живі, є поранені. Решту атаки всі сиділи в укритті, у цих гуртожитків великий бункер, – зазначила Ксенія Семенова.

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За її словами, студентів і співробітників переселяють.

За даними Управління житлового сервісу КАІ, внаслідок комбінованої атака на Київ 17 червня вибуховою хвилею пошкоджені вікна в гуртожитках 10, 11, 12 та 13.

— Якщо комусь потрібна допомога — в холі 10 гуртожитку чергують медики та психологи. Не залишайтесь наодинці, звертайтесь, — йдеться у повідомленні.

Також в управлінні зазначили, що у кого внаслідок атаки постраждали кімнати або пошкоджені вікна — є можливість тимчасового заселення до 8 гуртожитку.

Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, станом на 8 ранку кількість постраждалих у столиці зросла до 55. Понад 40 людей госпіталізовані. Щодо загиблих точної інформації поки немає – на місцях продовжують працювати рятувальники.

Попередньо, за інформацією рятувальників і поліції, загиблих 14.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 210-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Ксенія Семенова/КАІ

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