Підпалювали машини військових: у Харкові затримано жінку та її 16-річну доньку

У Харкові поліцейські затримали 46-річну жінку та її 16-річну доньку, які підпалювали автомобілі військових. Про це повідомили співробітники Національної Харківської області.

Обирали автомобілі військових

За даними поліції, жінка з донькою скоювали підпали автівок, які за зовнішніми ознаками могли належати військовослужбовцями.

– Вони застосовували пляшки з легкозаймистою сумішшю. Внаслідок підпалів було пошкоджено автомобілі Mazda, Honda та позашляховик Mitsubishi. Додатково, під час однієї з пожеж, постраждав автомобіль ВАЗ-21093, який стояв поруч, – йдеться в повідомленні.

До 10 років позбавлення волі

Як зазначили співробітники поліції Харківщини, під час відпрацювання прилеглої до місць підпалів території правоохоронці встановили особи зловмисниць.

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Слідчі повідомили зловмисницям про підозри за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 10 років

Порушниці затримані, їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Джерело: Поліція Харківської області

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