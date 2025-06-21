Шукали понад три доби: на Прикарпатті знайшли 5-річного хлопчика

Вранці 21 червня, близько 05:54, рятувальники Спеціального авіаційного загону ДСНС за допомогою дрона знашли 5-річного хлопчика, який зник більше трьох діб тому в лісовому масиві поблизу села Троїця Коломийського району Івано-Франківської області.

Кирила знайшли: пошуки 5-річної дитини тривали більше трьох діб

Як повідомили в ДСНС, з початку пошуково-рятувальної операції обстежено 5,5 тис. га місцевості, з яких 4,6 тис. га – лісовий масив.

Крім того, за допомогою дронів обстежено 8 тис. 902 га.

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А водолази перевірили 12 водойм на площі 7 тис. 700 кв. м та 155 га прибережної зони.

5-річний Кирило зник ввечері 17 червня в лісовому масиві поблизу села Троїця Коломийського району. Його пошуки тривали у цілодобовому режимі.

Додатково залучалися рятувальники з Львівської, Тернопільської, Чернівецької та Хмельницької областей, а також курсанти Львівського державного університету безпеки життєдіяльності та Спеціальний авіаційний загін.

На місці працював психолог ДСНС, яка надавала психологічну допомогу родичам хлопчика.

До пошуків залучалися поліцейські, військові, волонтери та місцеві мешканці.

Джерело : ДСНС

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