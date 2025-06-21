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Валентина Летяк, редактор ленты
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Искали более трех суток: на Прикарпатье нашли 5-летнего мальчика

На Прикарпатті знайшли 5-річного хлопчика
Фото: ГСЧС

Утром 21 июня, около 05:54, спасатели Специального авиационного отряда ГСЧС с помощью дрона нашли 5-летнего мальчика, который пропал более трех суток назад в лесном массиве вблизи села Троица Коломыйского района Ивано-Франковской области.

Кирилла нашли: поиски 5-летнего ребенка продолжались более трех суток

Как сообщили в ГСЧС, с начала поисково-спасательной операции обследовано 5,5 тыс. га местности, из которых 4,6 тыс. га — лесной массив.

Кроме того, с помощью дронов обследовано 8 тыс. 902 га.

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На Прикарпатті знайшли 5-річного хлопчика
Фото: ДСНС
На Прикарпатті знайшли 5-річного хлопчика
Фото: ДСНС
На Прикарпатті знайшли 5-річного хлопчика
Фото: ДСНС
На Прикарпатті знайшли 5-річного хлопчика
На Прикарпатті знайшли 5-річного хлопчика
На Прикарпатті знайшли 5-річного хлопчика

5-летний Кирилл исчез вечером 17 июня в лесном массиве вблизи села Троица Коломыйского района. Его поиски продолжались в круглосуточном режиме.

Дополнительно привлекались спасатели из Львовской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областей, а также курсанты Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности и Специальный авиационный отряд.

На месте работал психолог ГСЧС, которая оказывала психологическую помощь родственникам мальчика.

К поискам привлекались полицейские, военные, волонтеры и местные жители.

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Источник: ГСЧС

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Ивано-Франковская областьПрикарпатье
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