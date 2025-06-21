Искали более трех суток: на Прикарпатье нашли 5-летнего мальчика
Утром 21 июня, около 05:54, спасатели Специального авиационного отряда ГСЧС с помощью дрона нашли 5-летнего мальчика, который пропал более трех суток назад в лесном массиве вблизи села Троица Коломыйского района Ивано-Франковской области.
Кирилла нашли: поиски 5-летнего ребенка продолжались более трех суток
Как сообщили в ГСЧС, с начала поисково-спасательной операции обследовано 5,5 тыс. га местности, из которых 4,6 тыс. га — лесной массив.
Кроме того, с помощью дронов обследовано 8 тыс. 902 га.
А водолазы проверили 12 водоемов на площади 7 тыс. 700 кв. м и 155 га прибрежной зоны.
5-летний Кирилл исчез вечером 17 июня в лесном массиве вблизи села Троица Коломыйского района. Его поиски продолжались в круглосуточном режиме.
Дополнительно привлекались спасатели из Львовской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областей, а также курсанты Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности и Специальный авиационный отряд.
На месте работал психолог ГСЧС, которая оказывала психологическую помощь родственникам мальчика.
К поискам привлекались полицейские, военные, волонтеры и местные жители.