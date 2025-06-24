Головні події ночі 24 червня: удари по Харкову та Сумщині, заяви Трампа щодо Ірану

Чергова важка ніч для Сумщини, а саме для Сумського район – троє загиблих, серед яких 8-річний хлопчик. До того ж, ворог атакув Харків, внаслідок чого постраждала 15-річна дівчина.

У світі вся увага прикута до конфлікту Ірану з Ізраїлем, а також до дій США. Так, президент Штатів спочатку відреагував на атаку Іраном американських баз, а потім заявив про досягнення угоди щодо припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. Щоправда в самому Ірані кажуть, що жодної пропозиції не надходило.

Атака Сумської області: наслідки

РФ вночі знову обстріляла Сумську область. Так, близько опівночі росіяни ударними БпЛА масовано атакували село у Верхньосироватській громаді.

Зараз дивляться

– Масований удар росіяни завдали по житловому сектору, через влучання спалахнула пожежа. Є руйнування, – написав начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Є інформація про трьох загиблих, серед яких – 8-річний хлопчик. Його тіло дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Також загинули чоловік і жінка.

Ще трьох людей витягли з-під завалів. Одна людина – у тяжкому стані. Усі госпіталізовані.

Зруйновані та пошкоджені будинки. На території шести приватних домоволодінь одночасно горіло близько 15 будівель.

Вибухи у Харкові та на Дніпропетровщині вночі 24 червня

Вночі в Немишлянському районі Харкова пролунав вибух, повідомляв голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Станом на ранок 24 червня, за допомогою до медиків звернулися ще 2 людей, серед яких 15-річна дівчина.

Постраждалим надається вся необхідна допомога.

Вночі та вранці агресор бив і по Нікопольщині Дніпропетровської області, спрямовуючи на район артилерію й FPV-дрони. Поцілив по самому Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Постраждали четверо людей. Жінки 34 і 40 років, чоловіки – 36 та 44. Всі на амбулаторному лікуванні.

Пошкоджені адмінбудівля, багатоповерхівка, 2 приватні будинки і магазин.

Втрати ворога: зведення Генштабу

Українські військові за добу ліквідували 1 200 російських окупантів.

Зокрема йдеться про такі цифри:

особового складу / personnel – близько / about 1013700 (+1200) осіб / persons

танків / tanks – 10966 (+1) од

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 22879 (+7) од

артилерійських систем / artillery systems – 29511 (+21) од

РСЗВ / MLRS – 1424 (+1) од

засоби ППО / anti-aircraft systems – 1188 (+0) од

літаків / aircraft – 416 (+0) од

гелікоптерів / helicopters – 337 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 41915 (+198)

крилаті ракети / cruise missiles – 3388 (+12)

кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0) од

підводні човни / submarines – 1 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн / vehicles and fuel tanks – 52961 (+100) од

спеціальна техніка / special equipment – 3920 (+0).

Удари по базам США: реакція Трампа та заяви про мир

Президент США Дональд Трамп відреагував на ракетну атаку Іраном американських баз у Катарі та Іраку. Він назвав це дуже слабкою відповіддю.

– Іран офіційно відповів на наше знищення їхніх ядерних об’єктів дуже слабкою відповіддю, на що ми й очікували, і яка була дуже ефективно відбита, – стверджує Трамп.

Як зауважив президент США, Іран випустив 14 ракет, з них – 13 були збиті, а ще одна прямувала нібито в безпечному напрямку.

До того ж, він подякував Ірану за попередження про атаку, яке дало змогу зберегти життя та здоров’я їхніх людей.

Крім того, він оголосив про угоду про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. Трамп каже, що це кінець війни, хоча обстріли ще тривають, пише Axios.

В Ірані кажуть, що не отримували жодної пропозиції, повідомляє CNN. Там зазначили, що не вестимуть військових дій, якщо не атакуватиме Ізраїль.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.