Відео у TikTok про виплату 24 тис. грн за “невиїзд з України” є фейком – ЦПД

У TikTok набирають популярності відео з неправдивими твердженнями про нібито ухвалену Верховною Радою “постанову 4425”, яка передбачає одноразову грошову допомогу в розмірі 24 тисяч гривень для тих громадян, які не виїжджали з України після 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

РФ поширює нові фейки у TikTok

У цих роликах стверджується, що кошти нібито виплачуються через державну програму єПідтримка та додаток Дія.

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Користувачам пропонують перейти за посиланням у шапці профілю, щоб дізнатися деталі.

Як зазначають у Центрі протидії дезінформації, на офіційному сайті Верховної Ради не існує жодної постанови про відповідні виплати українцям, які залишилися в країні після початку повномасштабного вторгнення РФ.

– Насправді це фейк. На сайті ВРУ відсутня постанова про виплату 24 тис. грн одноразової допомоги українцям, які залишилися в Україні після початку повномасштабного вторгнення, – зауважили в ЦПД.

Зловмисники навмисно створили фейкову копію сайту ВРУ, щоби створити враження достовірності.

Посилання з відео веде до анонімних Telegram-каналів, які використовуються для збору аудиторії або потенційного шахрайства.

Такі дезінформаційні вкиди поширюються з метою маніпуляції, обману та штучного збільшення охоплення певних інтернет-ресурсів.

Нагадаємо, раніше у ЦПД повідомляли, що російські пропагандисти почали поширювати в мережі зображення фейкового документа, який нібито надіслало Міноборони України.

У цьому так званому листі йдеться, що родини загиблих військових начебто не отримають компенсацій, бо неможливо встановити обставини смерті.

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