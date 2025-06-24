Відео у TikTok про виплату 24 тис. грн за “невиїзд з України” є фейком – ЦПД
У TikTok набирають популярності відео з неправдивими твердженнями про нібито ухвалену Верховною Радою “постанову 4425”, яка передбачає одноразову грошову допомогу в розмірі 24 тисяч гривень для тих громадян, які не виїжджали з України після 24 лютого 2022 року.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
РФ поширює нові фейки у TikTok
У цих роликах стверджується, що кошти нібито виплачуються через державну програму єПідтримка та додаток Дія.
Користувачам пропонують перейти за посиланням у шапці профілю, щоб дізнатися деталі.
Як зазначають у Центрі протидії дезінформації, на офіційному сайті Верховної Ради не існує жодної постанови про відповідні виплати українцям, які залишилися в країні після початку повномасштабного вторгнення РФ.
– Насправді це фейк. На сайті ВРУ відсутня постанова про виплату 24 тис. грн одноразової допомоги українцям, які залишилися в Україні після початку повномасштабного вторгнення, – зауважили в ЦПД.
Зловмисники навмисно створили фейкову копію сайту ВРУ, щоби створити враження достовірності.
Посилання з відео веде до анонімних Telegram-каналів, які використовуються для збору аудиторії або потенційного шахрайства.
Такі дезінформаційні вкиди поширюються з метою маніпуляції, обману та штучного збільшення охоплення певних інтернет-ресурсів.
Нагадаємо, раніше у ЦПД повідомляли, що російські пропагандисти почали поширювати в мережі зображення фейкового документа, який нібито надіслало Міноборони України.
У цьому так званому листі йдеться, що родини загиблих військових начебто не отримають компенсацій, бо неможливо встановити обставини смерті.