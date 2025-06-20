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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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РФ хоче домогтися капітуляції українського тилу: у ЦПД пояснили стратегію росіян

пропаганда РФ фейк
Фото: Getty Images

Росія планує продовжувати терор українських міст роєвими атаками дронів і паралельно розгортати дві інформаційні кампанії.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Стратегія дезінформації РФ

За словами Коваленка, на міжнародну аудиторію поширюватимуть наратив, що саме Росія відкрита до перемовин і змушена воювати, бо Україна ніби хоче.

Зараз дивляться

Водночас на внутрішню українську аудиторію сегментовано поширюватимуть тези, що Україна ніби не здатна захиститися і Росія здатна зруйнувати все, вимагаючи від суспільства капітуляції.

— Цей тиск треба буде витримати, воєнні рішення проти роєвих атак ворога готуються. Інформаційна протидія – також. Але тактику ворога треба знати, щоби розуміти цілі, – зазначив керівник ЦПД.

Коваленко наголосив, що Росія хоче продовжувати війну, а російське керівництво думає, що зможе зламати саме українське суспільство і добитися капітуляції тилу.

— Це в них не вийде, – категорично заявив Коваленко.

Раніше у ЦПД повідомили, що російські пропагандисти почали поширювати в мережі зображення фейкового документа, надіслало нібито від Міноборони України.

У цьому листі сказано, що родини загиблих військових начебто не отримають компенсацій, бо неможливо встановити обставини смерті.

Однак у ЦПД зазначили, що інформація фейкова, а сам документ – підробка.

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