Вибух у Дніпрі: до міста прямувала швидкісна ціль

Вибухи у Дніпрі пролунали після попередження від командування Повітряних сил ЗСУ про загрозу застосування російським ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляють Факти ICTV.

Вибухи у Дніпрі сьогодні

Так, Повітряні сили о 10:58 попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу. За дві хвилини курсом на Дніпро летіла швидкісна ціль.

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Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак об 11:13 повідомив, що у місті Самар пролунали вибухи. Більше деталей про вибух немає.

Сергій Лисак закликав людей не полишати укриттів до відбою повітряної тривоги.

Об 11:21 повідомили про повторний вибух у Дніпровському районі.

Місто Самар на карті

Місто Самар знаходиться на північний схід від Дніпра.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 220-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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