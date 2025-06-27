Вибух у Дніпрі: до міста прямувала швидкісна ціль
Вибухи у Дніпрі пролунали після попередження від командування Повітряних сил ЗСУ про загрозу застосування російським ворогом балістичного озброєння.
Про це повідомляють Факти ICTV.
Вибухи у Дніпрі сьогодні
Так, Повітряні сили о 10:58 попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу. За дві хвилини курсом на Дніпро летіла швидкісна ціль.
Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак об 11:13 повідомив, що у місті Самар пролунали вибухи. Більше деталей про вибух немає.
Сергій Лисак закликав людей не полишати укриттів до відбою повітряної тривоги.
Об 11:21 повідомили про повторний вибух у Дніпровському районі.
Місто Самар на карті
Місто Самар знаходиться на північний схід від Дніпра.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 220-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.