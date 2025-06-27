Модернізований Shahed-136: у ГУР розповіли про склад збитого на Сумщині дрона

ГУР оприлюднило технічні характеристики нового іранського безпілотника Shahed‑136 (Герань‑2) серії MS, збитого на Сумщині в червні цього року.

Shahed-136: що відомо

Фахівці Головного управління розвідки України провели детальний аналіз складу Shahed-136. Дослідження мало оцінити технічні характеристики та можливі загрози.

Результати показали, що безпілотник Shahed‑136 перетворився з примітивного дрона-камікадзе на високотехнологічну платформу, здатну до автономної навігації, розвідки та високоточного ураження цілей.

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Основні технологічні оновлення Shahed-136

Модель оснащена високошвидкісним мінікомпʼютером Nvidia Jetson для обробки відеосигналу в реальному часі.

Завдяки штучному інтелекту процесор здатний розпізнавати об’єкти, автономно коригувати маршрут або обирати ціль під час польоту. Аналогічні комп’ютери використовує РФ дронах власного виробництва, зокрема V2U.

Інфрачервона камера (IR) працює вночі або в умовах обмеженої видимості. Може слугувати як для бойових цілей (наведення), так і для розвідки.

Іранська навігаційна система Nasir оновлена до восьмиканального формату, підключена до антени, здатної приймати сигнали у діапазонах GPS L1 та L5. Це посилює захист від глушіння та точність позиціонування.

Новий Shahed має радіомодем і модулі для відеоданих, телеметрії та групового управління. Це може свідчити про здатність дронів діяти у координації з іншими бойовими одиницями.

Матеріали фюзеляжу, збірка та розташування електронних модулів підтверджують, що апарат вироблено в Ірані. Однак низка рішень, характерних для російських БпЛА, може свідчити про технологічне партнерство РФ та Ірану.

Фахівці вважають, що оновлені дрони можуть бути адаптовані для операцій поза межами України, зокрема на Близькому Сході.

Фото: ГУР

Джерело : ГУР

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