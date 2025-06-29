Вибухи в Тернопільській області: в Іване-Золотому та Лозах на підприємства впали уламки

На Тернопільщині під час російського масованого обстрілу України у ніч проти 29 червня силам ППО вдалося збити крилаті ракети і ворожий БпЛА типу Герань-2.

Про це повідомив начальник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода.

Атака на Тернопільщину 29 червня: наслідки

Внаслідок атаки армії РФ 29 червня у Тернопільщині люди не постраждали.

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Було зафіксовано падіння уламків ударного безпілотника та залишків крилатих ракет Х-101 у двох місцях.

У Чортківському районі області у селі Іване-Золоте сталося падіння уламків ударного безпілотника й детонація бойової частини. Внаслідок цього частково пошкоджено будівлю сільськогосподарського підприємства.

Також у селі Яблунів зафіксовано падіння залишків крилатої ракети Х-101 на територію приватного домогосподарства. Обійшлося без негативних наслідків.

У Кременецькому районі у селі Лози було падіння залишків крилатої ракети Х-101 на територію приватного домогосподарства. В результаті пошкоджено приватну господарську будівлю.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 222-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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