Вибухи в Тернопільській області: в Іване-Золотому та Лозах на підприємства впали уламки
На Тернопільщині під час російського масованого обстрілу України у ніч проти 29 червня силам ППО вдалося збити крилаті ракети і ворожий БпЛА типу Герань-2.
Про це повідомив начальник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода.
Атака на Тернопільщину 29 червня: наслідки
Внаслідок атаки армії РФ 29 червня у Тернопільщині люди не постраждали.
Було зафіксовано падіння уламків ударного безпілотника та залишків крилатих ракет Х-101 у двох місцях.
У Чортківському районі області у селі Іване-Золоте сталося падіння уламків ударного безпілотника й детонація бойової частини. Внаслідок цього частково пошкоджено будівлю сільськогосподарського підприємства.
Також у селі Яблунів зафіксовано падіння залишків крилатої ракети Х-101 на територію приватного домогосподарства. Обійшлося без негативних наслідків.
У Кременецькому районі у селі Лози було падіння залишків крилатої ракети Х-101 на територію приватного домогосподарства. В результаті пошкоджено приватну господарську будівлю.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 222-гу добу.
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