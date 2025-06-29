Пошкоджено вокзал Полтава-Південна, вагони та адмінбудівлі – Укрзалізниця

Вокзал Полтава-Південна сьогодні, 29 червня, зазнав руйнувань під час нічної атаки на регіон.

Руйнування вокзалу Полтава-Південна: що відомо

Вокзал Полтава-Південна став одним з об’єктів залізничної інфраструктури регіону, що постраждали під час нічної атаки на Україну сьогодні, 29 червня.

Після комбінованого обстрілу вокзал Полтава-Південна має низку пошкоджень.

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Там вибито вікна, двері, частково зруйновано стелі.

Від ударної хвилі постраждали також приміський вокзал, вагони та адміністративні будівлі.

– Пасажири та працівники перебували в укриттях. Ніхто не постраждав. І це – найважливіше, – зазначили в Укрзалізниці.

Усі поїзди продовжують рух за графіком.

Зауважимо, що сили протиповітряної оборони знищили більшість засобів ураження над Полтавською областю.

Однак є руйнування у Полтавському та Кременчуцькому районах.

У Полтавському районі через падіння уламків горіла будівля одного з підприємств.

Також було пошкоджено прибудову житлового будинку.

У Кременчуцькому районі, за словами в. о. керівника обласної військової адміністрації Володимира Когута, також атаковано одне із підприємств.

Триває ліквідація наслідків влучання.

Через технологічне порушення у 18 населених пунктах Лохвицької та Великобагачанської громад без світла залишилися 1 614 побутових і 58 юридичних споживачів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 222-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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