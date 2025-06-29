Пошкоджено вокзал Полтава-Південна, вагони та адмінбудівлі – Укрзалізниця
Вокзал Полтава-Південна сьогодні, 29 червня, зазнав руйнувань під час нічної атаки на регіон.
Руйнування вокзалу Полтава-Південна: що відомо
Вокзал Полтава-Південна став одним з об’єктів залізничної інфраструктури регіону, що постраждали під час нічної атаки на Україну сьогодні, 29 червня.
Після комбінованого обстрілу вокзал Полтава-Південна має низку пошкоджень.
Там вибито вікна, двері, частково зруйновано стелі.
Від ударної хвилі постраждали також приміський вокзал, вагони та адміністративні будівлі.
– Пасажири та працівники перебували в укриттях. Ніхто не постраждав. І це – найважливіше, – зазначили в Укрзалізниці.
Усі поїзди продовжують рух за графіком.
Зауважимо, що сили протиповітряної оборони знищили більшість засобів ураження над Полтавською областю.
Однак є руйнування у Полтавському та Кременчуцькому районах.
У Полтавському районі через падіння уламків горіла будівля одного з підприємств.
Також було пошкоджено прибудову житлового будинку.
У Кременчуцькому районі, за словами в. о. керівника обласної військової адміністрації Володимира Когута, також атаковано одне із підприємств.
Триває ліквідація наслідків влучання.
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