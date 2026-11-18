18 листопада 2026 року жителі України відчули підземні поштовхи, епіцентр яких знаходився в Румунії. Магнітуда землетрусу сягнула 5,6. Цьогоріч це вже не перший випадок сейсмічної активності, зафіксований фахівцями поблизу українських кордонів або безпосередньо в Україні.

Хоча подібні сильні явища в нашій країні трапляються нечасто, потрібно знати, як діяти і що робити під час землетрусу – читайте докладніше на Фактах ICTV.

Що робити під час землетрусу: перші дії

Землетрусом називають підземні поштовхи та коливання земної поверхні. Вони виникають через раптові зміщення і розриви в земній корі або верхній частині мантії Землі, які передаються на великі відстані, і виглядають як пружні коливання.

Зараз дивляться

Якщо почався землетрус, необхідно діяти максимально швидко та акуратно. У такій ситуації необхідно дотримуватися важливих правил, які врятують вам життя.

Наприклад:

насамперед зберігайте спокій та уникайте паніки;

щойно з’явиться відчуття коливання землі або будівлі, потрібно триматися якомога далі від предметів та уламків, які падають;

якщо ви перебуваєте на перших поверхах квартири, вам потрібно негайно вибігти на вулицю, у найбільш відкрите місце;

тікайте з кутових кімнат, якщо ви залишилися вище другого поверху;

перш за все станьте в отворі внутрішніх дверей або у кутку кімнати, подалі від вікон і важких предметів;

не біжіть до сходів або до ліфта, якщо ви опинилися у висотній будівлі вище п’ятого поверху. На виході з будинку буде дуже багато людей, а ліфти можуть не працювати;

вибігайте з будинку швидко, але остерігайтеся уламків, електричних дротів та інших джерел небезпеки;

відійдіть від високих споруд, шляхопроводів, мостів та ліній електропередач.

Що робити під час землетрусу в машині

Якщо ви їхали в автівці, вам перш за все потрібно зупинитися, видихнути та діяти далі. Відчиніть двері та залишіться в машині доти, поки коливання не припиняться. Перевірте, чи немає біля вас постраждалих. Якщо вони є, то подзвоніть рятувальникам, аби вони надали першу допомогу.

Крім цього, дотримуйтеся таких правил:

не зупиняйтеся під мостами, шляхопроводами, лініями електропередач;

при паркуванні машини не загороджуйте дорогу іншим транспортним засобам;

їдьте і зупиняйте автомобіль подалі від балконів, карнизів і дерев;

за можливістю, не користуйтеся автомобілем, а пересувайтеся пішки.

Що робити після землетрусу

Заспокойтеся і заспокойте дітей, людей, які виснажилися нервово, оцініть те, що сталося;

якщо є можливість, допоможіть постраждалим, викличте медичну допомогу;

подивіться, чи ваше житло не зазнало ушкоджень;

біля будинку потрібно передивлятися все дуже акуратно, адже може статися раптове обвалення, а також загрожувати небезпека від витоку газу, ліній електромереж, розбитого скла;

перевірте зовнішнім оглядом стан мереж електро-, газо- та водопостачання;

кип’ятіть перед вживанням питну воду, бо вона може бути забруднена;

перевірте, чи немає загрози пожежі;

не користуйтеся відкритим вогнем, освітленням, нагрівальними приладами, газовими плитами і не вмикайте їх до того часу, доки не буде впевненості, що немає витоку газу;

не користуйтеся певний час телефоном, якщо вам не загрожує серйозна небезпека;

не поспішайте з оглядом міста, не відвідуйте зони руйнувань, якщо там не потрібна допомога;

уникайте морського узбережжя, де може виникнути небезпека від морських хвиль;

будьте готові до повторних поштовхів;

знайдіть адреси організацій, які відповідають за надання допомоги постраждалому населенню.

Що робити під час землетрусу вдома

Завжди зберігайте спокій, підбадьорюйте присутніх;

укрийтеся під великими столами, поблизу головних стін чи колон, тому що головна небезпека виходить від падіння внутрішніх стін, стель, люстр;

тримайтеся якомога далі від вікон, електроприладів;

одразу ж загасіть, якщо здійнявся вогонь;

одягніть дітей та відведіть у безпечне місце їх та людей похилого віку;

використовувати телефон дуже рідко, тільки тоді, коли потрібно покликати на допомогу, передати повідомлення пожежникам, рятувальникам, швидкій;

слухайте новини по радіо;

відкрийте двері для забезпечення виходу;

ніколи не виходьте на балкони;

не користуйтеся ліфтом, сірниками, запальничкою;

коли закінчиться перша хвиля поштовхів, залиште будинок, але перш ніж зробити це, закрийте всі крани, відключіть газ і електроенергію;

винесіть предмети першої необхідності й документи;

виходьте з житла спиною до стіни, особливо якщо доведеться спускатися сходами;

закрийте двері будинку;

зібравши всіх членів родини, а також тих, хто живе поблизу, йдіть в найближчий центр збору людей, бажано пішки, а не на транспортному засобі;

уникайте вузьких і захаращених вулиць.

Що робити під час землетрусу по дорозі до безпечних місць

Направляйтеся до місцевості, подалі від будинків, багатоповерхівок, електромереж та інших об’єктів;

уважно стежте за стінами, які можуть упасти, тримайтеся подалі від веж, дзвіниць, водоймищ;

за неможливості знайдіть укриття під портиком входу в під’їзд;

дивіться під ноги, оминайте дроти під напругою, скло, зламані дошки;

не підходьте близько до місця пожежі;

не ховайтеся поблизу гребель, річкових долин, на морських пляжах і берегах озер;

знайдіть для себе питну воду.

У громадському місці відходьте від юрби, що піддалася паніці (у цьому випадку намагайтеся вибрати безпечний вихід, ще не помічений людьми). Не падайте, бо можуть розтоптати, і ви не зможете піднятися. Схрестіть руки на животі.

Що робити при землетрусі у школі та навчальних закладах

Дотримуйтесь заздалегідь розробленого відповідними органами ситуаційного плану;

допомагайте іншим, якщо вони цього потребують;

ховайтеся під партами;

кожен учень має відповідати за свої речі;

вчитель повинен передивитися список усіх дітей, чи всі є в класі, та передати їх батькам або в спеціальні центри збору.

Землетрус: що робити у потязі або в метро

Якщо їдете вночі, світла не буде, тому потрібно буде діяти без нього (можливо, відключиться електроенергія через сильні поштовхи);

не панікуйте;

в метро підземні станції у разі землетрусу є безпечним місцем (металоконструкції дають змогу їм добре протистояти поштовхам).

Що робити, якщо перебуваєте під уламками

Дихайте глибоко, не падайте духом (вам потрібно вижити попри все);

шукайте у кишенях або поблизу предмети, що могли б допомогти подавати світлові чи звукові сигнали (наприклад, будь-яким предметом наносити удари по трубах чи стінах, в результаті чого, завдяки звуку, що утвориться, привернути увагу);

у разі нестачі повітря, не запалюйте свічки, що випалюють кисень;

у випадку, коли єдиним шляхом виходу є вузький лаз, необхідно просуватися крізь нього. Для цього потрібно, розслабивши м’язи, поступово просуватися, притиснувши лікті до боків, і рухаючись ногами вперед.

Що робити при землетрусі у багатоповерховому будинку

У багатоповерховому будинку можна відчинити двері на сходи і стати в отворі. Якщо є небезпека падіння шматків штукатурки, світильників, шибок – ховайтеся під стіл. Дітям можна залізти під столи, відвернутися від вікон. У будь-якій будівлі тримайтеся далі від вікон, ближче до внутрішніх капітальних стін будівлі.

У багатоповерхових будинках будьте готові до того, що можуть почати працювати сигнали пожежної тривоги та спринклери. Не виходьте на балкон, не запалюйте вогонь.

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