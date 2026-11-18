Що робити під час землетрусу в будинку, квартирі, на вулиціДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
18 листопада 2026 року жителі України відчули підземні поштовхи, епіцентр яких знаходився в Румунії. Магнітуда землетрусу сягнула 5,6. Цьогоріч це вже не перший випадок сейсмічної активності, зафіксований фахівцями поблизу українських кордонів або безпосередньо в Україні.
Хоча подібні сильні явища в нашій країні трапляються нечасто, потрібно знати, як діяти і що робити під час землетрусу – читайте докладніше на Фактах ICTV.
Що робити під час землетрусу: перші дії
Землетрусом називають підземні поштовхи та коливання земної поверхні. Вони виникають через раптові зміщення і розриви в земній корі або верхній частині мантії Землі, які передаються на великі відстані, і виглядають як пружні коливання.
Якщо почався землетрус, необхідно діяти максимально швидко та акуратно. У такій ситуації необхідно дотримуватися важливих правил, які врятують вам життя.
Наприклад:
- насамперед зберігайте спокій та уникайте паніки;
- щойно з’явиться відчуття коливання землі або будівлі, потрібно триматися якомога далі від предметів та уламків, які падають;
- якщо ви перебуваєте на перших поверхах квартири, вам потрібно негайно вибігти на вулицю, у найбільш відкрите місце;
- тікайте з кутових кімнат, якщо ви залишилися вище другого поверху;
- перш за все станьте в отворі внутрішніх дверей або у кутку кімнати, подалі від вікон і важких предметів;
- не біжіть до сходів або до ліфта, якщо ви опинилися у висотній будівлі вище п’ятого поверху. На виході з будинку буде дуже багато людей, а ліфти можуть не працювати;
- вибігайте з будинку швидко, але остерігайтеся уламків, електричних дротів та інших джерел небезпеки;
- відійдіть від високих споруд, шляхопроводів, мостів та ліній електропередач.
Що робити під час землетрусу в машині
Якщо ви їхали в автівці, вам перш за все потрібно зупинитися, видихнути та діяти далі. Відчиніть двері та залишіться в машині доти, поки коливання не припиняться. Перевірте, чи немає біля вас постраждалих. Якщо вони є, то подзвоніть рятувальникам, аби вони надали першу допомогу.
Крім цього, дотримуйтеся таких правил:
- не зупиняйтеся під мостами, шляхопроводами, лініями електропередач;
- при паркуванні машини не загороджуйте дорогу іншим транспортним засобам;
- їдьте і зупиняйте автомобіль подалі від балконів, карнизів і дерев;
- за можливістю, не користуйтеся автомобілем, а пересувайтеся пішки.
Що робити після землетрусу
- Заспокойтеся і заспокойте дітей, людей, які виснажилися нервово, оцініть те, що сталося;
- якщо є можливість, допоможіть постраждалим, викличте медичну допомогу;
- подивіться, чи ваше житло не зазнало ушкоджень;
- біля будинку потрібно передивлятися все дуже акуратно, адже може статися раптове обвалення, а також загрожувати небезпека від витоку газу, ліній електромереж, розбитого скла;
- перевірте зовнішнім оглядом стан мереж електро-, газо- та водопостачання;
- кип’ятіть перед вживанням питну воду, бо вона може бути забруднена;
- перевірте, чи немає загрози пожежі;
- не користуйтеся відкритим вогнем, освітленням, нагрівальними приладами, газовими плитами і не вмикайте їх до того часу, доки не буде впевненості, що немає витоку газу;
- не користуйтеся певний час телефоном, якщо вам не загрожує серйозна небезпека;
- не поспішайте з оглядом міста, не відвідуйте зони руйнувань, якщо там не потрібна допомога;
- уникайте морського узбережжя, де може виникнути небезпека від морських хвиль;
- будьте готові до повторних поштовхів;
- знайдіть адреси організацій, які відповідають за надання допомоги постраждалому населенню.
Що робити під час землетрусу вдома
- Завжди зберігайте спокій, підбадьорюйте присутніх;
- укрийтеся під великими столами, поблизу головних стін чи колон, тому що головна небезпека виходить від падіння внутрішніх стін, стель, люстр;
- тримайтеся якомога далі від вікон, електроприладів;
- одразу ж загасіть, якщо здійнявся вогонь;
- одягніть дітей та відведіть у безпечне місце їх та людей похилого віку;
- використовувати телефон дуже рідко, тільки тоді, коли потрібно покликати на допомогу, передати повідомлення пожежникам, рятувальникам, швидкій;
- слухайте новини по радіо;
- відкрийте двері для забезпечення виходу;
- ніколи не виходьте на балкони;
- не користуйтеся ліфтом, сірниками, запальничкою;
- коли закінчиться перша хвиля поштовхів, залиште будинок, але перш ніж зробити це, закрийте всі крани, відключіть газ і електроенергію;
- винесіть предмети першої необхідності й документи;
- виходьте з житла спиною до стіни, особливо якщо доведеться спускатися сходами;
- закрийте двері будинку;
- зібравши всіх членів родини, а також тих, хто живе поблизу, йдіть в найближчий центр збору людей, бажано пішки, а не на транспортному засобі;
- уникайте вузьких і захаращених вулиць.
Що робити під час землетрусу по дорозі до безпечних місць
- Направляйтеся до місцевості, подалі від будинків, багатоповерхівок, електромереж та інших об’єктів;
- уважно стежте за стінами, які можуть упасти, тримайтеся подалі від веж, дзвіниць, водоймищ;
- за неможливості знайдіть укриття під портиком входу в під’їзд;
- дивіться під ноги, оминайте дроти під напругою, скло, зламані дошки;
- не підходьте близько до місця пожежі;
- не ховайтеся поблизу гребель, річкових долин, на морських пляжах і берегах озер;
- знайдіть для себе питну воду.
У громадському місці відходьте від юрби, що піддалася паніці (у цьому випадку намагайтеся вибрати безпечний вихід, ще не помічений людьми). Не падайте, бо можуть розтоптати, і ви не зможете піднятися. Схрестіть руки на животі.
Що робити при землетрусі у школі та навчальних закладах
- Дотримуйтесь заздалегідь розробленого відповідними органами ситуаційного плану;
- допомагайте іншим, якщо вони цього потребують;
- ховайтеся під партами;
- кожен учень має відповідати за свої речі;
- вчитель повинен передивитися список усіх дітей, чи всі є в класі, та передати їх батькам або в спеціальні центри збору.
Землетрус: що робити у потязі або в метро
- Якщо їдете вночі, світла не буде, тому потрібно буде діяти без нього (можливо, відключиться електроенергія через сильні поштовхи);
- не панікуйте;
- в метро підземні станції у разі землетрусу є безпечним місцем (металоконструкції дають змогу їм добре протистояти поштовхам).
Що робити, якщо перебуваєте під уламками
- Дихайте глибоко, не падайте духом (вам потрібно вижити попри все);
- шукайте у кишенях або поблизу предмети, що могли б допомогти подавати світлові чи звукові сигнали (наприклад, будь-яким предметом наносити удари по трубах чи стінах, в результаті чого, завдяки звуку, що утвориться, привернути увагу);
- у разі нестачі повітря, не запалюйте свічки, що випалюють кисень;
- у випадку, коли єдиним шляхом виходу є вузький лаз, необхідно просуватися крізь нього. Для цього потрібно, розслабивши м’язи, поступово просуватися, притиснувши лікті до боків, і рухаючись ногами вперед.
Що робити при землетрусі у багатоповерховому будинку
У багатоповерховому будинку можна відчинити двері на сходи і стати в отворі. Якщо є небезпека падіння шматків штукатурки, світильників, шибок – ховайтеся під стіл. Дітям можна залізти під столи, відвернутися від вікон. У будь-якій будівлі тримайтеся далі від вікон, ближче до внутрішніх капітальних стін будівлі.
У багатоповерхових будинках будьте готові до того, що можуть почати працювати сигнали пожежної тривоги та спринклери. Не виходьте на балкон, не запалюйте вогонь.