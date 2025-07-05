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Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Атака на Чугуїв 5 липня: масштабні пожежі, серед постраждалих – двоє дітей

Нічна атака на Чугуїв 5 липня
Наслідки атаки дронів на Чугуїв 5 липня 2025 року. Фото: ДСНС
Нічна атака на Чугуїв 5 липня
Наслідки атаки дронів на Чугуїв 5 липня 2025 року. Фото: ДСНС
Нічна атака на Чугуїв 5 липня
Наслідки атаки дронів на Чугуїв 5 липня 2025 року. Фото: ДСНС
Нічна атака на Чугуїв 5 липня
Нічна атака на Чугуїв 5 липня
Нічна атака на Чугуїв 5 липня

У ніч проти 5 липня російські дрони масовано атакували Чугуїв Харківської області. Є поранені, зокрема діти.

Нічна атака на Чугуїв сьогодні – наслідки

Внаслідок обстрілу міста ударними дронами у Чугуєві постраждали 11 людей, серед них – двоє дітей (10-річний хлопчик і 14-річна дівчина), повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Станом на ранок рятувальники продовжуть ліквідацію масштабної пожежі на одному з об’єктів міста.

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Також під час нічної атаки зафіксовано влучання БпЛА у поштове відділення та порожню будівлю. Тут також виникла пожежа, пошкоджені будинки та легковий транспорт. Пожежники вже ліквідували займання.

До ліквідації наслідків атаки залучалися 93 рятувальники та 29 одиниць техніки ДСНС, зокрема піротехніки, медики та пожежний потяг.

За даними Синєгубова, загалом за минулу добу ворог обстріляв шість населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, поранено – 15.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 228-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: ДСНС
Фото: ДСНС

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