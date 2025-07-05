Вивезти дітей за місто: еколог розповіла, як захиститися від токсинів після атак РФ

Ворожі атаки залишають після себе не лише жертви та руйнування, а й отруєні повітря, ґрунти та водойми. Так, внаслідок обстрілів 4 липня Київ опинився у зоні високого рівня забруднення.

Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко розповіла, як можна убезпечити себе від впливу небезпечних речовин після обстрілу.

Вплив токсичних речовин на здоров’я

– Коли ми говоримо про захист від забруднення повітря, ми маємо бути свідомі та розуміти, що саме потрапило у повітря. Після нічних обстрілів РФ в атмосферне повітря Києва та інших міст потрапили дуже небезпечні речовини – оксид азоту, діоксид азоту, чадний газ, формальдегід, пари сірчаної та ціанистої кислот тощо. Це велика кількість токсичних речовин, – сказала експертка в ефірі телемарафону Єдині новини.

За її словами, у такій ситуації маски мало чим можуть допомогти, хіба що перехопити тверді частки неповного згоряння речовин.

Зараз дивляться

Тимочко нагадує, що крім вибухів снарядів, які містять хімічні речовини, внаслідок обстрілів починаються масштабні пожежі. Горять будівельні матеріали, обладнання та майно, яке було в приміщеннях.

Це все призводить до потрапляння в навколишнє середовище отруйних токсичних речовин, яких взагалі не мало б там бути. Ці речовини негативно впливають на здоров’я людей.

Найбільш небезпечний формальдегід – він має канцерогенну й мутагенну дію. Також – діоксид азоту, діоксид вуглецю.

Потрапляючи в навколишнє середовище та в дихальні шляхи, вони спричиняють кашель, задуху, підвищують ризик гіпертонії. Люди, які мають серцево-судинні захворювання, страждають особливо сильно.

Як себе захистити від впливу токсичних речовин

– У таких випадках порад небагато. В ідеалі – перебувати в закритому приміщенні, яке ізольоване від забрудненого повітря. Пити багато води, вживати та давати дітям молоко – воно допомагає виводити токсини. Важливо перебувати в замкненому просторі, який не має прямого зв’язку з забрудненим зовнішнім середовищем, – зазначає еколог.

Токсичні речовини осідають на ґрунт, що призводить до його забруднення або до вторинного забруднення атмосферного повітря.

Навіть через кілька днів після обстрілів повітряні маси можуть переносити токсичні речовини з поверхні рослин або ґрунту. Сам ґрунт також залишається забрудненим.

– У таких умовах, коли виїхати неможливо, важливо регулярно робити вологе прибирання – постійно видаляти осілі частки. Закривати всі вентиляційні отвори, вікна, пити багато води. Якщо доводиться виходити на вулицю – вдягати вологу пов’язку, – додала Тимочко.

Вона наголошує, що дітей, за можливості, слід вивозити за межі міста, особливо, якщо обстріли тривають.

Для дитячого організму вдихання таких речовин дуже шкідливе. Ця загроза є постійною і про неї треба пам’ятати.

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