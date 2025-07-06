РФ атакувала Україну 4 ракетами та 157 дронами, нові групи Шахедів ще в повітрі
Під час нічної атаки Україну росіяни атакували чотирма ракетами та 157 дронами.
Нічна атака на Україну: що відомо
Нічна атака на Україну почалася з 20:30 5 липня.
З того часу російські війська запустили:
- чотири зенітні керовані ракети С-300 (запущені з Курської області РФ);
- 157 ударних безпілотників Shahed і дронів-імітаторів різних типів (запущені з російських Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського та мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму).
До ранку протиповітряна оборона знешкодила 117 БпЛА Shahed (дронів інших типів).
98 вдалося збити вогневими засобами ураження, ще 19 були локаційно втрачені/приглушені засобами радіоелектронної боротьби на Півночі, Сході, Півдні та в Центрі країни.
Влучання ударних БпЛА зафіксовано в 19 локаціях. Збиті дрони впали на двох локаціях.
Слід наголосити, що повітряна атака досі триває, адже з північного напрямку зайшли нові групи Шахедів.
Про ліквідацію ракет С-300 у Повітряних силах ЗСУ не повідомляли.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 229-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Фото: Сили оборони Півдня України