РФ атакувала Україну 4 ракетами та 157 дронами, нові групи Шахедів ще в повітрі

Під час нічної атаки Україну росіяни атакували чотирма ракетами та 157 дронами.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну почалася з 20:30 5 липня.

З того часу російські війська запустили:

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чотири зенітні керовані ракети С-300 (запущені з Курської області РФ);

зенітні керовані ракети С-300 (запущені з Курської області РФ); 157 ударних безпілотників Shahed і дронів-імітаторів різних типів (запущені з російських Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського та мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму).

До ранку протиповітряна оборона знешкодила 117 БпЛА Shahed (дронів інших типів).

98 вдалося збити вогневими засобами ураження, ще 19 були локаційно втрачені/приглушені засобами радіоелектронної боротьби на Півночі, Сході, Півдні та в Центрі країни.

Влучання ударних БпЛА зафіксовано в 19 локаціях. Збиті дрони впали на двох локаціях.

Слід наголосити, що повітряна атака досі триває, адже з північного напрямку зайшли нові групи Шахедів.

Про ліквідацію ракет С-300 у Повітряних силах ЗСУ не повідомляли.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 229-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: Сили оборони Півдня України

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