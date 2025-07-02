У Києві затримали чоловіка, який стріляв по автівці волонтерки: що відомо

Поліція затримала чоловіка, який 30 червня стріляв по автомобілю волонтерки Вікторії Дворецької у Подільському районі Києва. Готується оголошення підозри у хуліганстві із застосуванням зброї.

Стрілянина у Києві по авто волонтерки Дворецької: що відомо

Інцидент зі стріляниною стався ввечері 30 червня у Подільському районі столиці поблизу ринка Виноградар.

За даними слідчих Київської міської прокуратури, киянин, рухаючись на велосипеді, дістав пістолет та під час руху вистрілив ззаду в автомобіль марки Ford, у салоні якого перебувала волонтерка Вікторія Дворецька зі своїм сином, і втік з місця події.

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Жінка звернулася до правоохоронців, пояснивши, що не мала жодного конфлікту з чоловіком, тому не може пояснити причин його агресії.

Працівники поліції оперативно встановили особу велосипедиста – ним виявився 46-річний киянин.

Він розповів, що інша біла автівка облила його водою з калюжі. Обурений велосипедист вдарив по ній рукою і почав її наздоганяти. Машину він наздогнав, але не ту, і вистрілив по ній.

Пістолет у стрільця вилучили. Затриманому готується оголошення підозри за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

Йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Сама Вікторія Дворецька у соцмережі розповіла, який жах пережила, коли з сином поверталися з магазину додому.

– Проїжджаючи ринок Виноградар, я звернула увагу, як велосипедист бив рукою по склу іншої машини. І вже за хвилину-дві я почула дивний звук – дивлюся в дзеркало заднього виду і бачу істоту на велосипеді, яка стріляє по нашій машині зі схожого на зброю предмета. Гальмую, прошу дитину пригнутись і вибігаю до нього. Мамкин гангстер, мабуть неочікуючи, що я зупинюсь, втікає на велосипеді всередину ринку, – каже жінка.

За її словами, після огляду автівки побачила дірку за 15 см від автокрісла, в якому сидів син.

Джерело : Прокуратура Києва

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