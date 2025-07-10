Негода у Львові: з берегів вийшла річка Зубра, підтоплено автостоянки та дороги

Через сильні дощі, що тривали протягом ночі, річка Зубра вийшла з берегів, у Львові та поблизу нього фіксуються значні підтоплення.

Існує загроза підтоплення частини Франківського, Сихівського та Залізничного районів.

Негода у Львові: автостоянки та дороги затоплені

Річку Зубру, що поблизу Львова, затопило — проїзд транспорту там наразі неможливий, зауважують у Львівській міській раді.

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Також через сильні дощі впродовж ночі підтоплено автостоянки поблизу ЖК Континент у Сокільниках.

Як повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко, у Львові підтоплення спостерігаються на вулицях Кульпарківська, Трускавецька, Авіаційна.

На місцях працюють аварійні бригади. Як повідомив міський голова Андрій Садовий, через потужні дощі у Львові триває підтоплення.

– Є місця, де вода сягає майже 3 метрів — йдеться про нежитлові зони. Річка Зубра продовжує виходити з берегів. Просимо мешканців перенести речі з підвалів у безпечне місце, а також відкотити автомобілі з підземних паркінгів і потенційно небезпечних ділянок, – наголосив він.

За прогнозами синоптиків, дощ триватиме сьогодні протягом усього дня.

Дощі у Львові: як курсує транспорт

Громадський транспорт Львова курсує у звичному режимі.

Лише тролейбус №27 через підтоплення на вул. Авіаційній тимчасово розвертається на вул. Городоцькій біля АТП-1. На маршруті працює тролейбус з автономним живленням.

Як повідомила Патрульна поліція Львівської області, через негоду затоплені такі ділянки доріг:

місто Львів вулиця Трускавецька; проспект Святого Івана Павла II.

автодорога Т-14-16 Львів — Меденичі — Пустомити поблизу населеного пункту Сокільники.

Усі служби на місці.

Нагадаємо, що з 7 до 8 липня у західних областях України вирував потужний буревій. У регіонах були зафіксовані повалені дерева та пошкоджені будинки, а у деяких населених пунктах відключення світла та затримка потягів.

Фото: Львівська міська рада

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