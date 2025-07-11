Вибухи в Сумах: РФ атакувала 6 безпілотниками, є прильоти на околиці

Вибухи у Сумах сьогодні пролунали близько 5:00 ранку.

Вибухи у Сумах 11 липня

Про це повідомляють очільник Сумської ОВА Олег Григоров та в.о. Сумського міського голови, секретаря Сумської міської ради Артем Кобзар.

За їхніми даними, ворог близько 5:00 протягом 15 хвилин атакував Сумську громаду шістьма безпілотниками.

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Внаслідок вибухів у Сумах є пошкодження нежитлових приміщень. Триває обстеження для встановлення збитків.

– На щастя, внаслідок ранкової масованої атаки російських БпЛА обійшлося без жертв та постраждалих, – зазначив Григоров.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 234-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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