В Одесі зникло світло в кількох районах: у чому причина
У неділю, 13 липня, в Одесі зникло світло, повідомляють у компанії ДТЕК.
В Одесі зникло світло: що відомо
Частина жителів Пересипського та Одеського районів залишилася без електропостачання.
Причиною стало локальне пошкодження електромережі.
За словами енергетиків, аварія сталася на одній з ділянок розподільчої мережі. Наразі ремонтні бригади вже працюють на місці, щоб якомога швидше повернути світло до домівок одеситів.
– Наші фахівці оперативно реагують на ситуацію, щоб відновити електропостачання в найкоротші терміни, – запевнили в ДТЕК.
Жителям рекомендують перевіряти актуальну інформацію щодо ситуації з електропостачанням за своєю адресою на офіційному сайті компанії.
Енергетики просять громадян зберігати спокій та дотримуватись базових правил електробезпеки у разі аварійного вимкнення світла.
Нагадаємо, у Харкові внаслідок буревію без електрики залишилися 30 тисяч абонентів.