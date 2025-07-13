В Одесі зникло світло в кількох районах: у чому причина

У неділю, 13 липня, в Одесі зникло світло, повідомляють у компанії ДТЕК.

В Одесі зникло світло: що відомо

Частина жителів Пересипського та Одеського районів залишилася без електропостачання.

Причиною стало локальне пошкодження електромережі.

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За словами енергетиків, аварія сталася на одній з ділянок розподільчої мережі. Наразі ремонтні бригади вже працюють на місці, щоб якомога швидше повернути світло до домівок одеситів.

– Наші фахівці оперативно реагують на ситуацію, щоб відновити електропостачання в найкоротші терміни, – запевнили в ДТЕК.

Жителям рекомендують перевіряти актуальну інформацію щодо ситуації з електропостачанням за своєю адресою на офіційному сайті компанії.

Енергетики просять громадян зберігати спокій та дотримуватись базових правил електробезпеки у разі аварійного вимкнення світла.

Нагадаємо, у Харкові внаслідок буревію без електрики залишилися 30 тисяч абонентів.

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