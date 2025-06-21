Віддав би життя на фронті, щоб відмити гидоту: що заявив підозрюваний у вбивстві семирічної Соломії Тарасюк

В Одесі підозрюваному в убивстві семирічної Соломії Тарасюк обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості виходу на свободу під заставу.

Засідання у справі про вбивство Соломії Тарасюк

Судове засідання, на якому розглянули запобіжний захід чоловіку, якому повідомили про підозру в убивстві семирічної Соломії, відбулося в Хаджибейському (раніше Малиновському) районному суді Одеси.

Його підозрюють за ч. 2 ст. 115 (Вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує від 10 до 15 років тюремного ув’язнення або довічне позбавлення волі.

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Сам підозрюваний заявив, що у 2022 році отримав інвалідність через травму голови. Як повідомляє видання Думська, чоловік не одружений, не має дітей, ніде не працює офіційно.

Зазначається, що його батьки загинули, коли він ще був дитиною, тому його виховувала хрещена.

Під час засідання стало відомо, що саме вона відмовилася приносити адвокату документи та довідки про стан здоров’я підозрюваного у вбивстві семирічної Соломії Тарасюк.

У суді прокурор заявив, що необхідно помістити чоловіка в слідчий ізолятор без можливості внесення застави. За його словами, підозрюваний ретельно замітав сліди вбивства.

Зловмисник прибрав квартиру, де сталося вбивство, викинув речі семирічної дитини у сміття, а тіло вивіз на велику відстань.

Прокурор стверджує, що це свідчить про витончений розум і здатність до ретельного планування дій. На його думку, якщо підозрюваний залишиться на волі, то може втекти.

Вбивство Соломії Тарасюк: що заявив підозрюваний

Сам чоловік визнав свою провину в суді. За його словами, він усвідомлює, що сталося та дуже розкаюється.

Підозрюваний наголосив, що нібито віддав би життя на фронті, щоб відмити цю гидоту.

– У мене проблеми з головою. Я п’ю пігулки на основі наркотичних речовин, які прописав мені мій психоневролог. Але моя хрещена не надала документів, то я не можу нічого більше сказати. Я винен – визнаю це, – наголосив він.

Як зазначили у суді, після судово-медичної експертизи тіла вбитої семирічної дівчинки у справі може з’явитися додаткова кваліфікація, яка пов’язана з сексуальним насильством.

Про смерть Соломії Тарасюк, яка зникла ввечері 18 червня в Хаджибейському районі Одеси, стало відомо наступного дня. Її тіло знайшли в Одеській області, повідомляли у Національній поліції.

Семирічну дівчинку шукали сотні волонтерів і правоохоронців. За підозрою у вбивстві затримано 31-річного одесита, який визнав свою провину.

Як стверджують у Національній поліції, чоловік живе поруч з родиною дитини. Він запросив Соломію до свого дому та вбив її. Попередньо, причиною смерті дитини є механічна асфіксія через удушення.

Зловмисник обмотав тіло семирічної Соломії плівкою, поклав у сумку та вивіз в коробці на таксі за декілька кварталів, де сховав у підвалі поруч з житловим будинком.

Джерело: Поліція Одеської області, Думська

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