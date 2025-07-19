Вибухи у Запорізькій області: рухалася група ворожих Shahed

Потужні вибухи у Запорізькій області прогриміли у ніч на неділю, 20 липня, коли рухалася група запущених російською армією ударних дронів Shahed.

Вибухи у Запорізькій області 20 липня – які наслідки

Інформацію про вибухи у Запорізькій області підтвердив керівник ОВА Іван Федоров.

За його словами, група ворожих БпЛА ударного типу Shahed рухалася у напрямку міста Запоріжжя (Хортицького району).

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Федоров наголосив, що у небі над Запоріжжям спостерігалося щонайменше сім БпЛА типу Shahed.

Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування дронів по Запоріжжю.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 243-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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