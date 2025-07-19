Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: хто і скільки отримає у 2025 році
Старша донька Полякової вийшла заміж: хто став обранцем
Усик – Дюбуа 2: текстова онлайн-трансляція бою
Як ухвалювали Декларацію про державний суверенітет України
Ми рекомендуємо
Наша незалежність гартується у війні: історики про важливість Дня української державності
Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.

Вибухи у Запорізькій області: рухалася група ворожих Shahed

ППО в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Потужні вибухи у Запорізькій області прогриміли у ніч на неділю, 20 липня, коли рухалася група запущених російською армією ударних дронів Shahed.

Вибухи у Запорізькій області 20 липня – які наслідки

Інформацію про вибухи у Запорізькій області підтвердив керівник ОВА Іван Федоров.

За його словами, група ворожих БпЛА ударного типу Shahed рухалася у напрямку міста Запоріжжя (Хортицького району).

Зараз дивляться

Федоров наголосив, що у небі над Запоріжжям спостерігалося щонайменше сім БпЛА типу Shahed.

Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування дронів по Запоріжжю.

Запоріжжя на карті

Запоріжжя на карті. Фото: Google Maps

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 243-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Вибухи у Васильківській громаді: РФ вдарила ракетою по Дніпропетровщині, є загиблі
обстріл дніпропетровщини 19 липня

Пов'язані теми:

Shahedатака дронамиВійна в УкраїніВибухЗапорізька область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь