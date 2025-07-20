Вибухи в Києві 20 липня: на столицю прямують ворожі БпЛА
Вибухи в Києві прогриміли пізно ввечері 20 липня. Про наявність ворожих безпілотників біля столиці попереджала столична влада.
Вибухи в Києві 20 липня: що відомо
Вибухи в Києві сьогодні прогриміли під час повітряної тривоги.
Перед цим глава КМВА Тимур Ткаченко написав, що ворожі БпЛА поруч з Києвом.
– Можливо, чутно роботу ППО, – додав він.
Об 22:59 Київська міська військова адміністрація попередила про оголошення повітряної тривоги в місті через загрозу ударних БпЛА і можливі вибухи у Києві.
Мешканців міста закликали негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги.
Нагадаємо, вдень 20 липня у Сумах та області пролунали вибухи. Унаслідок атаки ворожих дронів в одному з сіл на Сумщині загинула жінка.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 243-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.