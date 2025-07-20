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Ірина Гамалій, редакторка сайту
2 хв.

Вибухи в Києві 20 липня: на столицю прямують ворожі БпЛА

ППО України
Фото: Факти ICTV

Вибухи в Києві прогриміли пізно ввечері 20 липня. Про наявність ворожих безпілотників біля столиці попереджала столична влада.

Вибухи в Києві 20 липня: що відомо

Вибухи в Києві сьогодні прогриміли під час повітряної тривоги.

Перед цим глава КМВА Тимур Ткаченко написав, що ворожі БпЛА поруч з Києвом.

Зараз дивляться

– Можливо, чутно роботу ППО, – додав він.

Об 22:59 Київська міська військова адміністрація попередила про оголошення повітряної тривоги в місті через загрозу ударних БпЛА і можливі вибухи у Києві.

Мешканців міста закликали негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги.

Нагадаємо, вдень 20 липня у Сумах та області пролунали вибухи. Унаслідок атаки ворожих дронів в одному з сіл на Сумщині загинула жінка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 243-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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