У співробітників НАБУ проводять обшуки СБУ та ОГПУ: усе, що відомо

Служба безпеки України спільно з Офісом генерального прокурора проводять спецоперацію з нейтралізації російського впливу на діяльність Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Про це повідомило джерело Суспільного в СБУ.

СБУ викрила держзраду в НАБУ

Відомо, що наразі триває серія обшуків у детективів антикорупційного відомства, що проходять у різних регіонах України.

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Правоохоронці підозрюють працівників НАБУ у державній зраді, незаконній торгівлі з Росією та корупційній діяльності на користь окремих олігархів.

Один із детективів, за попередньою інформацією, міг передавати секретну інформацію представникам РФ через осіб із оточення експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Іншого фігуранта справи вже затримано. Його підозрюють у нелегальному бізнесі з Російською Федерацією.

У Нацбюро вже відреагували на обшуки та повідомили, що з’ясовують усі обставини.

– 21 липня у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора. Наразі з’ясовуємо всі обставини. Деталі — згодом, – повідомили у НАБУ.

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