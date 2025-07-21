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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
2 хв.

Вибухи у Камʼянці-Подільському: пошкоджено понад 20 будинків

Обстріл Кам'янець-Подільського району 21 липня 2025

Вибухи у Камʼянці-Подільському Хмельницькій області пролунали сьогодні вночі під час повітряної тривоги.

Вибухи у Камʼянці-Подільському: які наслідки

Як повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, внаслідок вибухів 21 липня частково пошкоджено перекриття, фасади та вікна в 20 приватних будинках у Кам’янець-Подільському районі.

– Ступінь пошкодження встановлюється. Загиблих і травмованих немає. Інформація уточнюється, – написав він у своєму телеграм-каналі.

Під час нічного обстрілу Хмельницької області сили Протиповітряної оборони збили 5 ворожих безпілотників.

Зараз дивляться

Нагадаємо, вибухи сьогодні лунали і в Івано-Франківській області.

Там внаслідок атаки безпілотників постраждали четверо людей, серед них – дитина.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 244-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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ЖК Львівський квартал

Фото: Сергій Тюрін

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Війна в УкраїніВибухКам'янець-ПодільськийХмельницька область
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