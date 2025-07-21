Вибухи у Камʼянці-Подільському: пошкоджено понад 20 будинків
Вибухи у Камʼянці-Подільському Хмельницькій області пролунали сьогодні вночі під час повітряної тривоги.
Вибухи у Камʼянці-Подільському: які наслідки
Як повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, внаслідок вибухів 21 липня частково пошкоджено перекриття, фасади та вікна в 20 приватних будинках у Кам’янець-Подільському районі.
– Ступінь пошкодження встановлюється. Загиблих і травмованих немає. Інформація уточнюється, – написав він у своєму телеграм-каналі.
Під час нічного обстрілу Хмельницької області сили Протиповітряної оборони збили 5 ворожих безпілотників.
Нагадаємо, вибухи сьогодні лунали і в Івано-Франківській області.
Там внаслідок атаки безпілотників постраждали четверо людей, серед них – дитина.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 244-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Сергій Тюрін