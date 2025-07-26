Атака на Україну 26 липня: які наслідки комбінованого удару по Дніпру, Кам’янському, Харкову і Шостці

У ніч на 26 липня російські війська завдали комбінованого удару дронами, ракетами, балістикою по різних містах України. Серед них – Запоріжжя, Дніпро, Кам’янське, Шостка, Харків та інші.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, зафіксовано влучання 10 ракет і 25 ударних БпЛА у дев’яти локаціях, а також падіння збитих (уламки) – на восьми локаціях.

Станом на 09:30, ППО вдалося збити або придушити за допомогою РЕБ 200 засобів повітряного нападу, зокрема 183 ударних БпЛА і 17 ракет різних типів.

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Факти ICTV розповідають, по яких містах Росія завдала ударів та що відомо про обстріл України 26 липня 2025 року.

Атака на Запоріжжя та область 26 липня

У ніч на 26 липня російські війська атакували Запорізьку область, випустивши дев’ять ударних дронів типу Shahed.

Унаслідок атаки у Запорізькому районі спалахнуло кілька пожеж, повідомили в обласній військовій адміністрації. Вогнеборці оперативно ліквідували займання. Пошкоджено одну нежитлову споруду.

У Пологівському районі внаслідок влучань зазнали руйнувань склад фермерського господарства та приватний будинок.

За інформацією ОВА, загинули троє людей і поранені ще двоє осіб внаслідок ворожих атак на Василівський, Пологівський і Запорізький райони.

Загалом протягом доби російські окупанти завдали 414 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області.

Масована атака на Дніпро та область 26 липня

У ніч на 26 липня Дніпропетровщина пережила масовану комбіновану атаку. За попередніми даними, сили протиповітряної оборони збили 7 ракет і 26 безпілотників, однак були й влучання.

Суттєво пошкоджена багатоповерхівка, постраждали промислові підприємства. На місцях влучань спалахнули пожежі, зокрема загорілися автомобілі на парковці.

У Дніпровському районі зафіксовано кілька займань. Вогонь охопив торгівельний центр, на різних об’єктах палала суха трава, пожежі також виникли на одному з підприємств.

Загалом у Дніпрі та районі загинули три людини, ще шестеро постраждали.

Ворог завдав удару керованими авіабомбами у Синельниківському районі внаслідок чого спалахнула пожежа. Також FPV-дроном атакували Покровську громаду Нікопольського району. Під вогнем опинилася й Марганецька громада.

Ракетна атака на Кам’янське 26 липня

У Кам’янському вночі пролунали вибухи – російські війська завдали ракетного удару по місту.

Як повідомила Дніпропетровська обласна військова адміністрація, внаслідок атаки спалахнула пожежа.

Там понівечені багатоповерхівки та навчальний заклад. Загалом вибиті щонайменше 200 вікон. На місці працюють комунальні служби і гуманітарні організації.

Удари по Харкову 26 липня

Харків знову опинився під масованим нічним обстрілом. За три години місто зазнало понад 20 ударів.

Окупанти застосували чотири керовані авіабомби, дві балістичні ракети та випустили 15 дронів-камікадзе типу Shahed, повідомив мер Ігор Терехов.

Унаслідок атаки на Харків пошкоджені житлові багатоповерхівки, цивільне підприємство, дорожнє покриття та контактна мережа. У Київському районі зранку тривала ліквідація семи пожеж.

Відомо про п’ятьох постраждалих. Серед них – троє рятувальників, які зазнали поранень під час повторної російської атаки, коли працювали на місці першого прильоту.

Нічна атака на Шостку 26 липня

У ніч на 26 липня російські війська здійснили комбіновану атаку на Шосткинську громаду, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Ворог застосував безпілотники, керовані авіабомби та ракети.

Внаслідок обстрілу поранено трьох людей. Серед них – дві жінки та чоловік з опіками та осколковими травмами, яких госпіталізовано до медзакладу.

Через російські удари по Шостці загорілися чотири приватні будинки, пошкоджено кілька багатоповерхівок та об’єкти інфраструктури. На місці працює оперативний штаб.

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