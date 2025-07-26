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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Вибухи у Шостці: РФ вдарила дронами та авіабомбами, є пошкодження

Удар авіабомбою по психоневрологічному інтернату в Шосткинському районі
Фото: Офіс генпрокурора

Потужні вибухи у Шостці Сумської області лунали у ніч на 26 липня. Шосткинщина опинилася під масованою атакою російських військ цієї ночі.

Вибухи у Шостці 26 липня – які наслідки

Армія Росії масовано вдарила по території Шосткинської громади, застосувавши ударні дрони та керовані авіабомби по території, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, це була масована атака по місту.

Зараз дивляться

Внаслідок російських ударів є пошкодження у житловому секторі.

Наразі на місці атаки РФ працюють аварійно-рятувальні служби, дотепер триває обстеження. Всі наслідки уточнюються.

Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ фіксували рух ударних безпілотників на Шостку, Конотоп і Ромни.

Згодом українські військовослужбовці попередили, що росіяни запустили керовані авіабомби (КАБи) на Шостку.

Шостка на карті

Шостка на карті. Фото: Google Maps

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 249-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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