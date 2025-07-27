Вибухи в Запоріжжі 27 липня: в ОВА попереджали про загрозу БпЛА
Ввечері неділі, 27 липня, пролунали вибухи в Запоріжжі. Про це повідомили журналісти, що перебувають у місті.
Вибухи в Запоріжжі 27 липня: що відомо
Вибухи в Запоріжжі сьогодні пролунали під час повітряної тривоги.
– Працює наша ППО! До відбою залишайтеся у безпечних місцях, – написав глава Запорізької ОВА Іван Федоров.
Перед цим він попереджав про наближення до міста ворожих безпілотників.
Нагадаємо, сьогодні ввечері також пролунали вибухи у Києві. Столичний мер Віталій Кличко повідомляв про роботу сил ППО.
У Києві було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА.
Інформації про можливі наслідки вибухів зараз немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 250-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.