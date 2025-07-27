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Ірина Гамалій, редакторка сайту
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Вибухи в Запоріжжі 27 липня: в ОВА попереджали про загрозу БпЛА

ППО в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Ввечері неділі, 27 липня, пролунали вибухи в Запоріжжі. Про це повідомили журналісти, що перебувають у місті.

Вибухи в Запоріжжі 27 липня: що відомо

Вибухи в Запоріжжі сьогодні пролунали під час повітряної тривоги.

– Працює наша ППО! До відбою залишайтеся у безпечних місцях, – написав глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зараз дивляться

Перед цим він попереджав про наближення до міста ворожих безпілотників.

Нагадаємо, сьогодні ввечері також пролунали вибухи у Києві. Столичний мер Віталій Кличко повідомляв про роботу сил ППО.

У Києві було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА.

Інформації про можливі наслідки вибухів зараз немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 250-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Рятувальник ДСНС

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