Повітряний щит: Зеленський після обстрілу анонсував розмови з партнерами щодо дронів

У ніч на 28 липня російські війська здійснили масштабну атаку на територію України з використанням ударних дронів Shahed та ракет.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram.

Зеленський про нічну атаку РФ на Україну

За словами глави держави, ефективно спрацювали всі компоненти захисту неба: підрозділи безпілотних систем, армійська авіація, авіація Повітряних сил, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та ППО.

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– Хороші результати в безпілотного захисту проти шахедів – десятки збитих дронів. Збиті також кілька ракет. На жаль, не всі – були й влучання, — зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що на місцях тривають рятувальні та відновлювальні роботи, зокрема щодо електропостачання. Відомо про щонайменше 8 поранених. Постраждалим надається медична допомога.

Президент подякував усім службам, які оперативно реагують на наслідки ударів: рятувальникам, енергетикам, поліції та комунальникам. Також він наголосив на важливості подальшого зміцнення повітряного щита України та взаємодії з міжнародними партнерами.

– Крок за кроком закриваємо дефіцит фінансування на виробництво дронів. Цього тижня будуть нові розмови з партнерами щодо цієї задачі, — повідомив Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 28 липня російська армія здійснила масштабний повітряний напад останніх тижнів, застосувавши 331 засіб повітряного нападу, зокрема 324 дрони типу Shahed, 4 крилаті ракети Х-101 та 3 аеробалістичні ракети Х-47 Кинджал.

Протиповітряною обороною збито збито 309 ударних БпЛА, знищено 2 крилаті ракети Х-101 та Кинджали не досягли цілей.

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