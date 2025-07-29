Люди отримували гумдопомогу: ворог ударив із РСЗВ по селу на Харківщині, є загиблі

У вівторок, 29 липня, росіяни завдали удару з реактивної системи залпового вогню по селу Новоплатонівка Харківської області.

Унаслідок атаки є загиблі та поранені, повідомили у поліції Харківської області.

Обстріл села Новоплатонівка на Харківщині: що відомо

Російські війська завдали удару сьогодні близько 10:38, ймовірно, з РСЗВ по селу Новоплатонівка Борівської територіальної громади Ізюмського району Харківської області.

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Атака призвела до виникнення пожежі у місцевому магазині, площа загоряння уточнюється.

Унаслідок обстрілу загинули п’ятеро мирних жителів, ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості.

– Люди зібрались разом, щоб отримати гуманітарну допомогу – у цей час російські терористи завдали ударів з РСЗВ по мирних мешканцях, – розповіли в ДСНС України.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти. Правоохоронці фіксують факт воєнного злочину та проводять збір доказів.

Ворог сьогодні також обстріляв село Піски-Радьківські. Загорілася будівля магазину та житловий будинок.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, 13 липня на території Куп’янської міської громади Харківщини внаслідок удару російського FPV-дрона було поранено чотирьох поліцейських.

Ураження сталося під час виконання ними службових завдань – ворожий безпілотник влучив у службовий автомобіль.

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