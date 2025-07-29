Атака на Кам’янське 29 липня: пошкоджено пологовий, серед загиблих – вагітна

У ніч на 29 липня російська армія здійснила атаку на місто Кам’янське на Дніпропетровщині, завдавши ракетного удару. Відомо про трьох загиблих, серед яких – вагітна жінка. Ще 22 осіб постраждали, зокрема медики.

Оновлено о 17:18.

Атака на Кам’янське 29 липня: що відомо

Снаряд частково зруйнував триповерхову будівлю, яка не експлуатувалася. Також пошкоджено медичну інфраструктуру — пологовий будинок і міську лікарню, підтвердив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок атаки Кам’янського загинуло троє людей. Серед жертв – 23-річна вагітна дівчина Діана.

За інформацією Дніпропетровської ОВА, 22 людей постраждали через нічну атаку на Кам’янське. Серед них 10 осіб – це медичні працівники: медсестри, акушери, анестезіолог.

Одна з фахівців залишається у важкому стані, як і вагітна жінка, додали у Дніпропетровській ОВА.

Атака Нікопольщини

Також під ворожими обстрілами опинилася Нікопольщина. Російські війська били з артилерії та безпілотників по Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах. Було пошкоджено щонайменше п’ять приватних будинків, дві господарські споруди та кілька автомобілів.

Внаслідок вечірніх атак по Нікополю та Марганцю додатково зруйновано ще три будинки, дві господарські будівлі, магазин, розважальний заклад, адмінспоруду, а також електромережі.

Серйозні руйнування зафіксовані й у Синельниківському районі. Противник атакував Межівську, Дубовиківську та Слов’янську громади FPV-дронами та керованими авіабомбами (КАБами). Загинула одна людина, ще двоє постраждали.

Пошкоджені приватні будинки, магазини, автозаправна станція, адмінбудівля, транспорт — подекуди виникли пожежі.

Відомо також про удар по Великомихайлівській громаді. Там загинула 75-річна жінка, поранено 68-річного чоловіка. Вибухом понівечено житловий будинок.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 252-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дніпропетровська ОВА

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