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Марина Мелехова, редактор стрічки
3 хв.

Вибито близько 90 вікон: кіностудія Довженка постраждала під час обстрілу РФ

кіностудія Довженка

У ніч з 30 на 31 липня 2025 року внаслідок масованого ракетного обстрілу РФ було пошкоджено територію Національної кіностудії імені Олександра Довженка — однієї з найстаріших та найважливіших кіностудій світу.

Кіностудія ім. О.Довженка: наслідки атаки РФ

Росія, яка систематично атакує об’єкти цивільної інфраструктури, знову вдарила не лише по місту, а й по культурі.

Під час ранкового ракетного удару 31 липня 2025 року було пошкоджено виробничі приміщення студії та частково – готелю, розташованого на території кіностудії. Вибуховою хвилею вибито близько 90 вікон.

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кіностудія Довженка ракетний обстіл 31.07.25

Фото: Держкіно

У Держкіно зазначили, що це наймасштабніші руйнування кіностудії від початку повномасштабної війни, однак, на щастя, ніхто з людей не постраждав.

 – Ці збитки – не просто матеріальні, а й цілеспрямована спроба ворога стерти пам’ять і культурні коди, які формувалися століттями. Росія вкотре демонструє, що війна спрямована не лише проти народу, а й проти спадщини, культури та майбутнього України, – йдеться у повідомленні.

Ліквідацією наслідків ворожого обстрілу займатиметься спільнота митців, які вже оголосили про готовність до відновлення кіностудії ім. О. Довженка як культурного фронту.

Нагадаємо, що Національна кіностудія імені Довженка зберігає унікальні архіви, технічну базу, костюми, декорації та творчу спадщину, що здобула визнання поза межами України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 254-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Фото: Держкіно

Джерело: Держкіно

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